Педиатр рассказал, как обезопасить ребенка в жару

Один из лучших способов спасти ребенка от жары во время прогулки — ограничение его пребывания на солнце с 11 до 16 часов, поделился с «Газетой.Ru» педиатр Никита Воронов. По его словам, детям необходима дополнительная защита от ультрафиолета.

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"Используйте специальную косметику SPF 50+ и одежду с ультрафиолетовой защитой. Солнце воздействует не только на нашу кожу, но и на глаза. Им тоже нужна дополнительная защита в солнечные дни. Для этого важно использовать качественные солнцезащитные очки. В наше время даже для самых маленьких детей есть из чего выбрать", — отметил педиатр.



Он добавил, что детям также необходим достаточный питьевой режим, который стандартно рассчитывается с учетом веса и возраста, а также таких факторов, как активность отдельного ребенка и температура воздуха.

При перегревании на солнце нужно показать ребенка врачу. До осмотра первой помощью станет отвести его в прохладное и проветриваемое помещение и обеспечить большое количество жидкости. При подозрении на солнечный ожог нужно охладить кожу в душе или мокрым полотенцем, объяснил Волков.

Синоптик Сергей Шувалов ранее предупредил об аномальной жаре в южных регионах России в ближайшую неделю. В Туапсе и Приморско-Ахтарске за первую половину июля было побито семь суточных рекордов по жаре, в Анапе — девять.