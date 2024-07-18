Педиатр предупредила, чем нельзя кормить ребенка

Для нормального развития растущий организм должен получать с пищей все необходимые ему вещества. Чем кормить ребенка и что делать, если он не хочет есть полезную еду, «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, заместитель главного врача по педиатрии сети клиник «Поликлиника.ру» Инесса Мисюра.

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«Лучшее питание грудничка — материнское молоко. Но его качество зависит от того, что ест мама. Если колбасу и соленые огурцы, молоко будет не таким полезным и здоровым. Одни эксперты советуют кормящим матерям есть все подряд, другие — соблюдать строжайшую диету. Но истина посередине: если у ребенка нет проблем с животом и хороший стул, мама может есть по чуть-чуть все. Если на какие-то продукты ребенок реагирует коликами и поносом, их нужно ограничивать», — объяснила она.



Начиная с 4,5 месяца ребенку вводится прикорм.

«Если вы уверены в качестве продуктов (например, выращиваете овощи сами, а не покупаете их в магазине), можно делать пюре самим, если нет — лучше не рисковать и кормить ребенка заводским питанием, которое проходит строгий контроль качества», — рассказала эксперт.



После года дети начинают жевать, расширяется количество продуктов и уменьшается частота питания. Но детям нельзя давать все продукты со стола.

«Максимально ограничьте: содержание соли, специи, жареное, фастфуд», — заявила врач.



Что касается дошкольников и школьников, то есть пять групп продуктов, которые должны быть в их рационе ежедневно: фрукты, крупы, овощи, молочные продукты, рыба и мясо.

«Из рациона детей младшего школьного возраста нужно исключить энергетики, кофе, грибы, соления и сладкие газировки. Полный запрет фастфуда невозможен, как и разговоры о его вредности и опасности: ребенка не убедят аргументы, что через много лет у них начнутся проблемы с поджелудочной железой. Но можно минимизировать его риски. Если вы раз в две недели сходите в фастфуд, особого вреда не будет. Бургер можно выбрать не жареный, а гриль, а еще — снять с него верхнюю булочку. Вместо колы взять свежевыжатый сок. Зеленый салат станет отличным дополнением обеда», — рекомендовала специалист.



Педиатр предупредила, что ни в коем случае нельзя заставлять ребенка есть. Но родители часто спрашивают: что делать, если ребенок отказывается есть кашу, а ест только конфеты? Тогда вопрос есть и к родителям: а зачем они их купили?

«Если ребенок не хочет есть суп, не надо его уговаривать. Просто нужно оставить его в покое на 2-3 часа или пойти на прогулку. Спрятав от него варенье, печенье и конфеты. Главное — выдержать паузу. И дальше все пойдет нормально», — отметила Мисюра.



Калорийность питания ребенка в 6-10 лет — 2,5 тысячи калорий, 10 лет и выше — 3,5 тысячи. Если ребенок занимается спортом — еще плюс 300-500 калорий.