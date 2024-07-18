Психологи рассказали, какие совместные дела укрепляют отношения родителей и детей

В последнее время в рабочих и бытовых заботах мы забываем о том, что родителям и детям необходимо чаще бывать вместе. Почитать книгу перед сном, сходить погулять в парк, съездить на море, обсудить свой день, рассказать о волнующих вещах – мелочи, из которых складывается атмосфера уюта и семейного тепла.

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«Время, проведенное родителями с детьми, бесценно. Взрослые способны создать атмосферу тепла и семейного единения, научить малыша социальному общению, расширить границы его воображения непосредственно с помощью совместного времяпровождения», – отмечают психологи.



Важным, по мнению специалистов, является очень многое. Это и совместное чтение книг, когда мы можем пообщаться с ребенком в спокойной обстановке, и обсуждение финансовых вопросов, ведь психологи уверены, что объяснять детям ценность денег необходимо с раннего возраста.

Кроме того, эксперты советуют заниматься совместной уборкой в доме. По мнению психологов, и мальчикам, и девочкам необходимо с дошкольного возраста выполнять доступные для ребенка совместные дела по дому.

При этом не стоит забывать про совместные игры. Специалисты утверждают, что игры с родителями очень важны для психоэмоционального здоровья ребенка: дети видят, что их любят, понимают, и это повышает их самооценку.

Психологи уточнили, что для совместного времяпрепровождения подойдут любые формы общения, которые интересны и родителям, и детям, передает «Тульская служба новостей».

«Главное, чтобы каждый из родителей находил время на ребенка», – подчеркнули эксперты.



Напомним, в июле 2024 года ожидается окончательное утверждение законопроекта, который предполагает ежегодную выплату работающим россиянам, имеющим двух и более детей. Эта инициатива призвана поддержать семьи, которые испытывают финансовые трудности, и обеспечить им дополнительную помощь в воспитании детей.