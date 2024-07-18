Что нужно знать родителям, чтобы дети реже болели

Дети, как правило, неохотно делятся своими игрушками, но запросто дают «попробовать» товарищу сока или попить воды. Продегустированы могут быть и беспризорные напитки. Тем временем именно у детей больше риска заболеть таким образом — у них выделится больше слюны.

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«Если ребенок болен, то в напиток, который он пьет, обычно попадает больше слюны, а это означает, что вероятность попадания вирусных частиц и слизи в напиток выше, а значит, и вероятность заражения другого ребенка», — объяснила Дженнифер Данфи, специалист по охране здоровья HuffPost.



Кроме того, дети чаще болеют инфекциями, поэтому вероятность подхватить что-либо выше, в том числе от членов семьи. Желательно, чтобы у ребенка была своя бутылка для питья, а не общая с родителями.

«Дети дошкольного возраста, как правило, чаще болеют, потому что у них еще не полностью развит иммунитет. Таким образом, разделяя бутылку с маленьким ребенком, вы повышаете вероятность заражения ребенка».



Совместное употребление напитков небезопасно, так как может привести к серьезным бактериальным и вирусным инфекциям, которые могут иметь последствия длиною в жизнь.

«Любая инфекция, которая может передаваться через слюну, может передаваться и при совместном употреблении напитков», — подчеркнула эксперт.



Чтобы дети реже болели и не рисковали своим здоровьем — научите их пить только из своей бутылки.

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