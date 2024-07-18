Яровая отметила важность  популяризации целевого обучения среди абитуриентов и старшеклассников

В России необходимо настроить систему информирования старшеклассников и абитуриентов о целевом наборе. Об этом сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая, слова которой приводятся в Телеграм-канале фракции «Единая Россия».

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Она отметила, что даже при низком региональном уровне информирования выпускников о новых возможностях целевого набора – на сегодня уже подано около 150 тыс. заявок абитуриентов.

Кроме того, она напомнила, что задачи по развитию экономики, которые ставит президент России Владимир Путин, должны соотноситься с тем форматом возможностей, которые дает система высшего и средне-профессионального образования.

"Мы постоянно увеличиваем количество бюджетных мест, полагая, что таким образом решаем общую задачу по социально-экономическому развитию и вложения в человека. Но на выходе получаем результат, который свидетельствует о том, что мы не действуем целенаправленно. Сегодня 40% выпускников вузов не работают по специальности и не стремятся. Целевое обучение – это впервые возможность того, чтобы на стадии выбора не диплома, а профессии, рабочего места у абитуриентов была такая реальная возможность и широкая перспектива", - отметила она.



Яровая отметила, что в этом году от крупнейших российских компаний поступило большое количество заявок. В их число вошли РЖД, «Ростех», «Росатом», «Газпром».

Ранее вице-спикер предложила включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов.