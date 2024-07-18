Стоит ли промывать нос ребенка морской водой: рекомендации врача

Морская вода содержит много полезных минералов и микроэлементов, таких как натрий, кальций, магний и калий, которые благоприятно влияют на кожу и слизистые оболочки. Однако промывание носа этой водой может быть опасным для здоровья из-за риска инфекций. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила педиатр, врач - эксперт Лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова.

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«Вода, взятая из природного водоема, особенно вблизи жилых районов, а уж тем более курортной зоны, может содержать огромное количество бактерий, вирусов и паразитов. При попадании в носоглотку они могут стать причиной респираторных, кишечных инфекций, глистной инвазии», - объяснила специалист.



Она также уточнила, что промывание такой водой может повредить детям, так как у них не окрепший организм. Кроме того, чрезмерное промывание может нарушить естественную микрофлору носоглотки, делая ее более уязвимой перед болезнетворными микроорганизмами.

Также стоит учитывать агрессивное воздействие морской воды на кожу и слизистые оболочки из-за высокой концентрации соли. Это может вызвать раздражение, сухость и даже повреждение тканей. Использование специальных физиологических растворов с оптимальной концентрацией солей и стерильностью является более безопасным вариантом. Однако перед использованием любых средств для промывания носа лучше проконсультироваться с врачом.

Укрепить здоровье ребенка во время отдыха можно при помощи купания в море. Оно способствует закаливанию организма, улучшению обмена веществ и укреплению иммунной системы. Морская соль помогает улучшить состояние кожи и может быть полезна при различных кожных заболеваниях. Свежий морской воздух также имеет положительное влияние на организм, особенно при хронических респираторных заболеваниях.