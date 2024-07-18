Сексолог рассказала, как уберечь детей от похищения

Сексолог Динара Березина рассказала E1.RU, что подавляющее большинство детей, которые становятся жертвами похищений, не кричат в момент совершения преступлений. Часто преступники дружелюбны и располагают детей так, чтобы они добровольно удалились с ними в укромное место.

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В 90% случаев ребенок не кричит, не зовет на помощь, а добровольно уходит с преступником. <...> Известны сотни случаев, когда детям заранее рассказывали об опасных взрослых, но они все равно попадались на уловки преступников. Например, уходили погулять с собакой, шли с неизвестным мужчиной или женщиной «покормить птиц, белок», — рассказала врач.



Доктор настаивает, что важно научить детей не доверять незнакомым взрослым. Даже в случаях, когда речь идет о бабушках или беременных женщинах. Ребенок не должен бояться показаться невоспитанным или невежливым. Также Березина отметила, что ребенку важно уметь просить о помощи, если он все-таки попал в руки злоумышленников.

Ребенок должен уметь звать на помощь, привлекать внимание, подавать разные сигналы, искать выход, а при возможности — суметь связаться с полицией или родителями, — заключает сексолог.



Ранее в подмосковном Дмитрове у Жестылевского водохранилища мужчина на сапборде в обнаженном виде предложил троим детям покататься с ним. По описанию детей в полиции составили фоторобот. Теперь его ищут правоохранители. Известно, что мужчина был в возрасте.