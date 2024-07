Исследование показало, в каком году дети начинают понимать других людей

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что в три года дети уже могут понимать окружающих людей, «зеркалить» тех, кто находится рядом, чтобы имитировать и предвосхищать их намерения.

© Ferra.ru

Команда учёных из Университета Каттолика вместе с профессором Риццолатти измерила способность дошкольников организовывать последовательность двигательных действий, понимая намерение, стоящее за цепочкой действий другого человека. Для этого специалисты наблюдали за активацией челюстно-подъязычной мышцы, которая участвует в открывании рта, когда дети хватали кусок еды, чтобы съесть его, или лист бумаги, чтобы положить его в контейнер.

© Children's Hospital of Orange County

Мышца не активировалась при захвате бумаги. Но при этом когда дети наблюдали за тем, как кто-то хватает кусок еды, она начинала работать.

Также активация челюстно-подъязычных мышц происходила медленнее по сравнению с детьми старшего возраста (6−9 лет). У этих детей появляются уже более сложные когнитивные процессы.