Шесть правил для абитуриентов: психолог рассказал, как спокойно поступить в университет

У выпускников не так давно закончились экзамены, идет пора поступления в вузы. Это испытание не только для абитуриентов, но и для их родителей. Как пережить этот непростой период, 62ИНФО рассказала психотерапевт, психолог и коуч Надежда Анникова.

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Из-за чего абитуриенты чаще всего боятся и испытывают стресс во время поступления в вуз?

— Одной из причин стресса и страха у поступающих могут быть негативные истории, которые рассказывали их родственники о поступлении, учебе. Студент может бояться того, что подобная ситуация случится с ним. Родителям нужно рассказывать истории своего успеха; рассказывать о том, что хорошо получалось у них, с какими трудностями они столкнулись и как их решили. Таким образом, будущие абитуриенты слышат от родителей стратегии своего успеха; узнают механизмы, которые те использовали, чтобы справляться с какими-то сложностями - и начинают их в каких-то вещах повторять.

Еще одной причиной стресса и страха может являться то, что абитуриента ожидает новая среда, в которой он еще не жил; новый жизненный период и, соответственно, непонимание правил жизни в новых условиях. Тут тоже очень сильно помогают разговоры с родителями - теплые доверительные беседы о ближайших планах, о том, как это будет происходить, как у них происходило.

Ну и, конечно, фактор стресса - сами экзаменационные темы. Когда ребенок идет на экзамен, он может провалить его и не поступить в данный вуз. Появляется тревога - как отреагируют родители, что будет дальше. Такие моменты нужно проговаривать, иметь варианты про запас на случай форс-мажорной ситуации. Родителям важно возлагать на своего ребенка адекватные ожидания, соответствующие его способностям и возможностям.

Будущему студенту важно иметь разные варианты планов на будущее. Должно быть четкое понимание, что его ждет, если что-то не получится.

Существует ли стратегия, которая поможет в дальнейшем в учёбе?

— Студент должен понимать, что в учебное годы важно делать упор не на процесс, а на результат. Важно в срок сдавать задания, ориентироваться на дедлайны. Важно переводить проблему в задачу, не зависать в трудностях, а ставить конкретную цель: «Мне важно сдать зачёт», «Мне важно получить хорошую оценку сегодня». Нужно ставить конкретные задачи и цели, идти и действовать.

Важным моментом является умение убирать пустяковые дела, расставлять приоритеты. Можно вести дневник с расписанием пар, дел, необходимыми заданиями, дополнительными кружками.

Нужно помнить, что каждый человек совершает ошибки - и уметь их признавать. Не останавливаться на неудачах и всегда двигаться вперёд. Бывает, что преподаватель начинает критиковать вашу работу, это тоже нужно рассматривать точкой для роста, не нужно зацикливаться на этом. Можно спросить, как можно переделать работу.

Человек, которому спокойнее жить - это человек, у которого есть большая вариабельность в тактиках, то есть он может понимать, в каких случаях какую стратегию он применит, и у него всегда есть план: основной, запасной и дополнительный; когда он знает куда, как и каким образом он может пойти и что все варианты имеют перспективу, просто в разном объеме и с разными интересами на будущее.

Какие практики помогут легче принять новую роль студента?

— Многие вопросы родителям с ребенком можно заранее обговорить, обсудить, чтобы он понимал, в какую новую среду он приходит, что его ожидает. Такие глубокие беседы решают многие вещи и придают ясность будущему.

Перед родителями стоит главная задача - настроить будущего студента на обучение и наработку нужных для него профессиональных навыков, на стремление к какой-то профессии. Для этого нужно прописать цели на ближайший год. Сюда входит поступление, учёба; список предметов, которые хорошо даются или, наоборот, вызывают больше трудностей. Те, кому легко совмещать работу и учёбу, могут внести в графу как цель года поиск подработки или работы.

Важно в первую очередь актуализировать учёбу как намерение. Это следует проговорить родителям не только на ближайший год, но и на последующие. Это такой "проброс" в будущее, чтобы знать, что делать дальше после учёбы, при выборе работы. Для того, чтобы был интерес стремиться, учиться и добиваться успехов.

Какие вопросы стоит обговорить в первую очередь со своим ребёнком?

— Важно родителям разговаривать со своими детьми, рассказывать о своих успехах, которые были во время школы, во время поступления в университет и в студенческие годы. Рассказывать истории своего успеха, с какими трудностями столкнулись, за счет чего преодолели и что же такого успешного произошло. Через рассказы и истории ребенок впитывает очень многие вещи.

Если ребенок неразговорчивый, закрытый, то можно как вариант позвать и вместе провести время, и, например, попросить нарисовать, какой он будущий студент, что его ждет. Родитель может нарисовать свой рисунок, ребенок свой. В это время будет высвобождаться творческий потенциал, за счет рисования снижается стресс, в процессе можно будет дорисовывать любые яркие, светлые тона, дополнять какими-то приятными "дорисовочками" для того, чтобы складывалось приятное впечатление о будущем студенческом периоде.

Также можно проговорить с будущим студентом трудные ситуации, которые могут быть. Например, переезд из одного города в другой, или проживание без родителей, или какие-то другие ситуации. Проговорить, какие трудности могут быть и как он какие-то трудности будет решать. Например, в случае, если ребенок потерял деньги, его обманул мошенник, что-то украли. Обсудите, что будущий студент будет делать в таких трудных ситуациях, как будет реагировать, к кому будет обращаться за помощью. Тут важно, конечно, уточнить, что помощь он может получить в любом случае, чтобы у ребенка было понимание, что родители - это его опора и поддержка в любой трудной ситуации.

Еще одним хорошим упражнением для тренировки является «смотрю спокойно в глаза другому человеку», когда будущий студент садится напротив родителя или другого члена семьи и они смотрят друг другу в глаза дольше минуты. При этом важно научиться смотреть в глаза, продолжительно не моргая, не улыбаясь, сохраняя внутреннее спокойствие, потом через какое-то время друг другу улыбаться, но при этом самому уметь держать взгляд. Таким упражнением формируется внутреннее спокойствие, человек умеет быстрее собираться.

Каковы последствия чрезмерной тревожности и страха перед поступлением в вуз для самочувствия и успеваемости студентов?

— Последствия чрезмерной тревожности могут быть разными: от легкого волнения до панических атак. Может снижаться иммунитет, появляться бессонница и даже развиться депрессия.

С паническим состоянием важно учиться справляться. Важно держать фокус на делах, продолжать заниматься всеми необходимыми в данный период задачами. А от родителей нужна поддержка. Родителям в этот момент нужно не оценивать, а именно поддерживать.

И, конечно же, важно не забывать о том, то сами родители зачастую являются примерами для своих наследников.

У некоторых будущих студентов есть дополнительные творческие испытания, из-за этого абитуриенты испытывают страх в момент экзамена, как это можно предотвратить?

— В случае сдачи тестовых экзаменов важно успокоиться, сосредоточиться и внимательно выполнить задание. В случае, когда необходимо участие тела на экзамене, например, сыграть на инструменте или выполнить сложное физическое упражнение, важно настроиться и убрать «внутреннее дребезжание», восстановить ровное дыхание, а далее с королевской осанкой и чувством внутреннего достоинства выполнить задание.

В случае, если возникают панические атаки, и уже человека начинает трясти, он начинает задыхаться, нужно подойти к какой-то стенке, найти опору. Можно подойти к подоконнику, выглянуть в окно, посмотреть на что-то на улице. Может помочь такое упражнение: сделать большой глубокий вдох, выдох, осуществить дыхание по квадрату (вдох – 5 секунд задержка, выдох – на 5 секунд, 5 секунд вдох – выдох). Можно сфокусироваться на пяти предметах, которые ты сейчас видишь, слышишь, чувствуешь и можешь потрогать.

Какую дадите общую рекомендацию для поступающих и их родителей?

— Первое - желание. Родитель формирует настрой на учебный процесс. Что даст учёба, что даст профессия, насколько она нужна ребёнка и важна ли она ему.

Второе - подготовка ребёнка. Студенты сталкиваются с тем, что им приходится осваивать всё самостоятельно, без помощи родителей.

Третье - дисциплина. Умение просыпать вовремя, правильный отдых с расслабляющей музыкой или спортом, умение распланировать свой вечер с домашними заданиями, умение расслабляться и ложиться спать вовремя.

Четвертое - общение. В школьный период дети выбирают себе в друзья чаще тех, кто окружает их. Это те, кто проживает рядом с нами или те, с кем общаются родители. В студенческие времена приходится выбирать себе друзей из тех, с кем они учатся или совместно заняты общественной деятельностью, также знакомства приобретаются вне учебного времени, поэтому важно, чтобы у ребёнка в школьное время сформировалось понимание выбора друзей, по каким критериям он выбирает себе друзей. Наше окружение делает нас сильнее. Общение всегда является взаимным, важно уметь просить помощи у близких или друзей.

Пятое - сотрудничество. Умение общаться на равных себе помогает легче адаптироваться и выстраивать коммуникативные связи. В учёбе важно знать свою зону ответственности, правильно выстроить общение с преподавателями: не перебивать, уважительно обращаться, если что-то непонятно, нужно заранее подготовить вопросы по теме.

Шестое - тёплые взаимоотношения с родителями. Это умение поддерживать ребёнка, спокойно реагировать на сказанное. Даже если возникает критика, она должна быть конструктивной и не наносить вред ребёнку, чтобы не потерять тёплые отношения.