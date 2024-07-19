Как подготовиться к переходному возрасту ребенка

Пубертат - сложное время не только для ребенка, но и его родителей. Человек сталкивается с новыми эмоциями, переживаниями и восприятием себя. Кроме того, тело претерпевает физиологические и анатомические трансформации.

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Задача близкого - войти в положение и поддержать. Это поможет выстроить с подростком доверительные отношения.

Однако многие родители испытывают опасения из-за неуправляемости в поведении, которая может появиться как результат гормональных всплесков и психологических качелей.

Сексолог утверждает, что в это время рекомендуется перестроить свои отношения с ребенком и найти общий язык. Необходимо понять, что это уже не малыш, а взрослый человек, который имеет свои права, свободу и желания.

Часто у подростка может происходить диссонанс: с одной стороны, на него вешают новую ответственность, а с другой - продолжают ограничивать.

Кроме того, некоторые родители не хотят принимать взросление собственного чада и продолжают видеть в них исключительно маленьких детей.

Осипова подчеркивает важность подготовки к пубертату. Первым делом необходимо сосредоточиться на половом воспитании: объяснить физиологические особенности, подобрать соответствующую литературу.

Также следует выстроить доверительные отношения, чтобы понимать увлечения подростка и компанию, с которой он общается. К тому же не нужно забывать и про специалистов в случае беспокойств или проблем.

Однако, несмотря на всю эмоциональность сложного периода, есть несколько моментов, которые нельзя упускать: чрезмерная беспричинная агрессия или замкнутость.

Главное, помнить: все проще скорректировать на начальных этапах, поэтому не нужно пугаться психологов или сексологов, сообщает Тульская служба новостей.

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