Психолог рассказала о причинах объединения подростков в банды

В СМИ часто появляются сообщения о жестоких преступлениях, совершенных группами подростков. Почему в них столько агрессии? Свое мнение озвучила психолог Виктория Шиманская, пишет Общественная Служба Новостей.

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«Безусловно, именно в подростковом периоде существует такая природная потребность, как объединение в группы. Это было всегда и в разные периоды времени. Что подтверждают нашумевшие сериалы, основанные на реальных событиях ушедших эпох», — сказала она.



Поэтому необходимо привлекать подростков к какому-нибудь полезному делу. Например, спорту, творчеству, предпринимательству или иным направлениям. Везде, где будет перебиваться их потребность в асоциальном поведении.

Еще одной причиной, по мнению психолога, является проблема недостаточного контакта подростка с родителями. Они должны направить своего ребенка в правильное русло и помочь ему раскрыть свои таланты. Часто подросток не понимает, куда ему двигаться дальше в будущем. Из-за этого он идет по простому пути, став частью группировки.