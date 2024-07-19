Почему недоношенных детей надо выхаживать

Редакция «ФедералПресс» выпустила серию материалов о чудесах, которые сотворили врачи: выхаживали детей, которые родились на несколько недель раньше срока и весили 500 и меньше граммов. Общественность при этом была жестока в комментариях: детей называли «выкидышами» и уверяли, что спасать таких не стоит. Врач акушер и перинатальный психолог рассказали корреспонденту «ФедералПресс», с какого гестационного срока и веса принято выхаживать недоношенных детей и почему не стоит считать это ошибкой и пустой тратой усилий и времени.

Почему женщины рожают раньше срока

По словам заведующей отделением реанимации и анестезиологии новорожденных (ОАРИТН) Национального центра медицины в Якутии Александры Здоренко, на преждевременные роды влияют образ жизни женщины, общий анамнез, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Одно из наиболее грозных осложнений при беременности связано с резким повышением артериального давления и уровня белка в моче – преэклампсией. Она нередко становится причиной ранних родов.

«Каждая ситуация сугубо индивидуальна. Если очень маленький срок и женщина хочет пролонгировать (сохранить) беременность, то нужно учитывать срок гестации, вес, состояние матери и плода, есть ли у ребенка какие-то патологии, пороки развития, в том числе несовместимые с жизнью. Даже если маленький срок гестации, каждый день, когда ребенок находится в утробе матери, может сыграть огромную роль как в положительном ключе, так и в противоположном. Бывают ситуации, когда существует угроза жизни матери и вопрос уже стоит иначе. К примеру, вышеупомянутая преэклампсия может спровоцировать развитие хронических заболеваний (среди них атеросклероз, сахарный диабет и другие патологии) или стать причиной инвалидности у матери или ребенка. Лечения в таком случае как такового нет, и единственным выходом становится родоразрешение», – рассказала врач.



Перинатальный психолог Светлана Дмитриева отметила, что среди психологических факторов невынашивания наиболее часто исследователи выделяют личностные особенности женщины и неадекватные механизмы реакции на стресс. При этом она подчеркнула, что речь идет не о «неадекватности» человека, а о том, что определенный уровень стресса для него оказался запредельным, что впоследствии вызвало определенную реакцию организма и поведение.

С какого срока принято выхаживать и какие могут быть осложнения

Как рассказала Александра Здоренко, выхаживаются дети со сроком гестации от 22 недель и выше и весом от 500 граммов. На таком сроке принято выхаживать детей только в двух странах – в России и Турции.

«Ежегодно в нашу реанимацию поступает в среднем порядка 300 детей – это и доношенные, и недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела до 1000 граммов. Самый маленький пациент у нас родился в этом году – его вес составил 340 граммов, срок гестации – 24 недели. Все дети индивидуальны, у кого-то впоследствии могут быть какие-либо физические или психоневрологические нарушения, у кого-то нет», – сообщила заведующая ОАРИТН.



Так, по ее словам, некоторые дети, пусть и родившиеся на маленьком сроке и незрелыми, могут быть абсолютно сохранными. На это влияет большое число факторов: срок гестации, вес ребенка, то, насколько сильно он страдал внутриутробно, как и когда ему оказана медпомощь. При родах раньше срока для ребенка первый час считается «золотым», от этого зависят его дальнейшая жизнь и то, будут ли у него в будущем какие-то осложнения. Также огромное влияние имеет и материнский фактор.

«У маленьких детей, особенно с экстремально низкой массой тела, имеются очень большие риски. У них из-за незрелости могут быть такие осложнения, как внутрижелудочковое кровоизлияние в мозге, из-за недоразвитых легких они не могут самостоятельно дышать и требуют респираторной терапии. Бывают проблемы со стороны кишечника, когда они могут по каким-то причинам не усваивать энтеральное питание (способ поступления пищи через зонд)», – поделилась информацией акушер.



Интенсивная терапия для таких новорожденных включает режим кювеза, где создаются условия, сходные с внутриутробными. Так как недоношенные дети не могут удерживать температуру тела из-за очень тонкой кожи, они быстро теряют влагу, отчего еще сильнее уменьшается масса тела. В кювезе задаются определенная температура и влажность, которые необходимы ребенку с учетом его веса и срока гестации. Также требуется респираторная терапия, потому что из-за незрелости легких они не могут самостоятельно дышать.

«Врачи борются не просто за жизнь, а за дальнейший положительный исход, чтобы ребенок остался сохранным и с минимальными последствиями преждевременного появления на свет. В реанимации очень бережное отношение к маленьким пациентам. В таких палатах работает правило трех Т: тихо, темно и тепло», – подчеркнула Здоренко.



Выкидыш или ребенок: почему недоношенных детей надо выхаживать

По словам врача, детей со сроком гестации менее 1000 граммов немало. Так, у одной из пациенток очень сложно протекала беременность, у нее был серьезный тяжелый анамнез, рекомендовалось прерывание, но женщина отказалась. Долгое время она лежала на сохранении, почти 5 месяцев провела в больнице. Ребенок родился на сроке гестации 25 недель с весом 1 кг. Три месяца он находился на аппарате ИВЛ, потихоньку набирал вес. После стабилизации состояния мальчика перевели в патологию. Несмотря на то что изначально прогнозы были не лучшими, сейчас ребенку 3,5 года и он, по словам Александры Здоренко, без каких-либо физических и психоневрологических нарушений, растет и развивается соответственно своему возрасту.

«Тут точно не знаешь, где и как получится в итоге. Большинство людей с таким не сталкивались и, изучив какой-нибудь печальный опыт, могут переносить это на все случаи и относиться с негативом. Мы же видим это каждый день, работаем с такими детьми и их родителями, видим их в дальнейшем, и я не скажу, что у всех таких детей есть серьезные проблемы. Конечно, недоношенный ребенок с маленьким сроком гестации не может быть полностью здоровым. К тому же в любой стране и любом учреждении есть печальные случаи. Тем не менее чаще всего они сохранны, постепенно адаптируются к жизни и в последующем от сверстников они не отличаются. Что-то против таких комментаторов не скажешь, потому что так считают люди, которые судят со стороны. А разве скажет подобное мама, у которой родившийся недоношенным ребенок выжил, несмотря ни на что, и растет без патологий? У нее мнение будет совсем другое», – сказала врач.



Это подтвердила Галина Суханова, чья дочь Наташа родилась с весом 480 граммов. По ее словам, с 17-й недели беременности у нее начались отеки, а давление поднималось от 180 до 200. На этом фоне уже на 21-й неделе врачи предлагали вызвать искусственные роды, тем самым прервав беременность. Однако женщина отказалась.

«Мне говорили, что это будет живой овощ, что я потрачу все деньги и нервы, зачем мне такой ребенок. Я отказалась делать стимуляцию и сказала, что не надо считать мои деньги, так как не с чужого кармана буду лечить своего ребенка», – призналась Галина.



В итоге роды прошли на 25-й неделе. Несмотря на то что по УЗИ предполагали 555 граммов, вес девочки оказался 480 граммов, а рост – 30 см. В больнице Галина и ее дочь Наташа пролежали 5 месяцев и неделю, при выписке вес девочки составлял 3750 кг, рост 50 см.

«Благодаря неонатологам в реанимации недоношенных детей моя дочка со мной. Врачи замечательно за ней следили, все необходимое было сделано своевременно. Сейчас у нас все хорошо, она растет, развивается и реабилитируется. Есть, конечно, некоторые проблемы со здоровьем, но они незначительные. Мы с мужем благодарны Богу, что подарил нам наше счастье, ведь у нас было ЭКО и другого шанса просто не было. Очень благодарна врачам и всему персоналу отделения реанимации, ведь эти люди сделали нас счастливыми», – рассказала женщина.



Сейчас Наташе почти шесть лет, она ходит в детский сад для слабовидящих. Каждые полгода она посещает реабилитационный центр, ездит с родителями на санаторно-курортное оздоровление. У девочки диагноз резидуально-органическое поражение (РОП) ЦНС и бронхиальная астма. Наташа любит играть с конструкторами, лепить из пластилина и кататься на роликах.

По мнению перинатального психолога Светланы Дмитриевой, вопрос о сохранении жизни ребенка не должен стоять, так как у представителей «помогающих» профессий это главная цель.