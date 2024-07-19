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Рособрнадзор: ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заверил журналистов, что никаких изменений в механизме проведения Единого государственного экзамена в 2025 году не ожидается.

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам
© РИА Новости

"Пусть школьники не переживают... Все инициативы и изменения, касающиеся экзаменации, принимаются минимум за два года до самого тестирования", - заявил Музаев.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что Государственная дума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. С инициативой выступили депутаты от фракций КПРФ, ЛДПР и СРЗП.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

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