Большинство школьников выступили против отмены ЕГЭ

Большинство (60%) школьников в России не поддержали отмену ЕГЭ, и только 9% рады такой идее. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование образовательной онлайн-платформы.

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В опросе приняли участие 5,3 тысячи учеников с 9-го по 11-й класс из разных городов и регионов страны.

22% опрошенных активно следят за новостями об отмене ЕГЭ и ищут об этом достоверную информацию. Еще 49% участников опроса опасаются, что новые экзамены будут сложнее ЕГЭ и ОГЭ, а 8% не понимают, зачем готовились к ЕГЭ, если его отменят.

Кроме того, эксперты и преподаватели онлайн-платформы считают, что отмена приведет к ряду негативных последствий. Сейчас выпускники сдают экзамен в родном городе, а поступают в вузы по всей России. Отмена ЕГЭ вынудит школьников сдавать внутренние вступительные экзамены в самих вузах, которые могут значительно отличаться по сложности и наполнению. Это также потребует дополнительных затрат на дорогу и проживание в другом городе, отметили специалисты.

В Госдуму в июне депутатами от партий ЛДПР, КПРФ и СРЗП был внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что в ведомстве готовы обсуждать альтернативу, если будет предложен объективный и понятный альтернативный экзамен.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до этого срока, будут действительны четыре года после сдачи.