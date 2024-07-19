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Глава Коми Уйба предложил запретить интернет для детей в России

Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что обратился к высшему руководству России с предложением ввести запрет на использование интернета детьми. Об этом сообщает агентство БНК.

Глава Коми предложил запретить интернет для детей
© РИА Новости

Со своим заявлением глава Коми выступил на заседании Семейного совета. По словам Уйбы, сетевое пространство становится угрозой для несовершеннолетних, поскольку там дети приобретают игровую зависимость, посещают сайты с опасным контентом и заводят рискованные знакомства.

Губернатор считает, что для пользования детей достаточно тех ресурсов, которые есть в школе, в тематических кружках и секциях, а также в IT-клубах, где могут заниматься все заинтересованные в информатике и развитии своих способностей несовершеннолетние.

«Но нужна политическая воля высшего руководства страны на то, чтобы закрыть интернет-пространство для детей. Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в интернет», — подчеркнул глава Коми.

Он также привел пример Италии, где, по словам Уйбы, интернет-пространство для школьников закрыто на государственном уровне.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости запрета криптоигры Hamster Kombat в России. Он выразил обеспокоенность, что кликер может негативно влиять на пользователей и представлять собой форму мошенничества.

Ранее в Кремле высказались о замедлении работы WhatsApp.

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