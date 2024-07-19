Почему молодежь не справляется со стрессом

Отсутствие цели может стать причиной возникновения аффективных расстройств и тревожности у молодежи. Такую версию озвучил врач нижегородской клинической психиатрической больницы № 1 Виктор Гурский. Его слова приводит ИА «Время Н».

Гурский считает, что главная причина стрессов и тревожности лежит в социальных факторах и в отсутствии стабильной картинки будущего перед глазами. У современного общества нет единой цели, объединяющей всех, но зато есть огромное количество информационного шума и поводов для переживаний, которые еще и быстро меняются.

По его словам, молодежь не умеет выстраивать барьеры и противодействовать всему потоку информации, который сваливается на людей ежедневно.

Может быть, пройдет лет 20-30, и они научатся, но сейчас они в кризисе. Потому и возникают у молодежи биполярные расстройства, — подчеркнул Гурский.



Таким образом, самым действенным в современных реалиях средством против тревожности и стрессов врач психиатрической больницы посчитал ограничивание себя в использовании телефонов, компьютеров и интернета.

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