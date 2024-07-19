Доказано: у детей, которые живут в зеленых районах, легкие работают лучше

Учёные проанализировали данные 35 тысяч детей из восьми стран и обнаружили, что существует прочная связь между воздействием зелёных насаждений в раннем детстве и улучшением функции лёгких. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environment International.

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В рамках нового исследования анализировались данные 10 европейских когорт рождения из 8 стран (Дания, Франция, Италия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Испания и Великобритания). Информация о воздействии зелёных насаждений была доступны в двух разных точках времени: беременность и детство (от 3 до 12 лет).

Функция лёгких измерялась с помощью спирометрических тестов. Для оценки объёма лёгких исследователи измеряли форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), то есть максимальный объём воздуха, который человек может выдохнуть без ограничения по времени после глубокого вдоха. В качестве показателя того, насколько открыты дыхательные пути, принимался объём форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1).

© Environment International (2024). DOI: 10.1016/j.envint.2024.108853

Статистический анализ продемонстрировал, что дети, живущие в более зелёных районах, имели лучшую функцию лёгких. То есть у них были выше показатели FVC и FEV1. Кто же жил дальше от зелени, имели более низкий объём лёгких (FVC). Сильнее этот эффект был у детей из более высоких социально-экономических слоёв.

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