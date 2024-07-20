Алсу рассказала об отношении своих детей к разводу родителей

Российская певица, телеведущая, актриса и участница "Евровидения" Алсу подала на развод в конце мая, и ее в этом непростом вопросе поддерживают дети. Уже в сентябре процесс может быть завершен, а сейчас артистка сосредоточена на масштабном возращении на сцену.

"Они взрослые, 16-18 лет, как их оградишь? Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и мое сердце. Все знают и поддерживают", - цитирует Алсу KP.RU.



Недавно она подала иск о разделе имущества. Кроме того, окружение певицы утверждает, что у нее уже новая любовь.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о настроении Алсу и подтвердила факт измены Яна Абрамова супруге.