Эксперты оценили перспективы отмены ЕГЭ в 2025 году

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила запланированный на октябрь законопроект об отмене ЕГЭ. Однако пока вопрос об этом закрыт.

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Музаев подчеркнул, что необходимо принять во внимание тот факт, что огромное количество учеников, их родителей и учителей готовятся к знакомому порядку проведения экзаменов. Было бы несправедливо резко и неожиданно все отменять. Кроме того, подобные глобальные изменения объявляют за два года до введения, чтобы не ущемлять права выпускников.

Также он высказал мнение о том, что сейчас сложно придумать кардинально новую систему. Необходимо отказаться от тактики "Все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить". Нужно работать с уже имеющимся. К тому же нет такой альтернативы, от которой все школьники были бы счастливы. На экзамене всегда идет демонстрация сил и навыков, несмотря на способ его проведения, сообщает РИА Новости.

Ранее филологи рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ по русскому языку в 2025 году.