Эксперты оценили перспективы отмены ЕГЭ в 2025 году

Эксперты заявили, что ЕГЭ в 2025 году отменять не будут
До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила запланированный на октябрь законопроект об отмене ЕГЭ. Однако пока вопрос об этом закрыт.
Музаев подчеркнул, что необходимо принять во внимание тот факт, что огромное количество учеников, их родителей и учителей готовятся к знакомому порядку проведения экзаменов. Было бы несправедливо резко и неожиданно все отменять. Кроме того, подобные глобальные изменения объявляют за два года до введения, чтобы не ущемлять права выпускников.
Также он высказал мнение о том, что сейчас сложно придумать кардинально новую систему. Необходимо отказаться от тактики "Все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить". Нужно работать с уже имеющимся. К тому же нет такой альтернативы, от которой все школьники были бы счастливы. На экзамене всегда идет демонстрация сил и навыков, несмотря на способ его проведения, сообщает РИА Новости.
Ранее филологи рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ по русскому языку в 2025 году.