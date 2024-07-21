Детский омбудсмен призвал родителей не выражать недовольство школой при детях

Это демотивирует их учиться.

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Стоит «избавить» школьника от оценочных суждений взрослого.

Такое мнение уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская выразила в эфире радиостанции «‎Говорит Москва».

«Когда говорят: наш ребёнок не любит школу. Так он её никогда не будет любить, потому что вы каждый день на кухне ему говорите: ты ходишь в самую отвратительную школу, система образования мне не нравится, училка у тебя кукукнутая, охранник плохой, школа старая, и всё плохо. То есть, вы отдали ребёнка, извините, родители, в самую плохую школу, и сами об этом ребёнку рассказываете. При этом ребёнок говорит: ничего себе, а зачем я туда ходить-то буду, если она такая плохая. В преддверии учебного года хочу сказать: уважаемые родители, если действительно вы так чувствуете, это ваше право, только ребёнка избавьте от своих оценок, пускай он сам сформирует свою оценку».



Также Ярославская указала на недопустимость обсуждения посторонних детей дома.

«Ни одна травля ребёнка не начинается без взрослого. В любой травле ребёнка есть взрослый, который, может быть, не помогает этой травле, но он равнодушен. И он своим молчанием поощряет это. Давайте разберём. Если это родители, как родители могут начать травлю. А они могут начать. Потому что на кухне, когда они обсуждают другую семью или другого ребёнка, они позволяют себе осуждать это в разных интерпретациях, и ребёнок это слышит. И он понимает, что, если он это продолжит в школе, его родителей не накажут, потому что они уже понимают, что этот ребёнок такой, его можно. Ценности этого ребёнка нет».



Ранее Ярославская сочла деструктивным увлечение детей квадробикой.

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