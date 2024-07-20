Школьникам придумали замену экзаменов

Подходы к экзаменации учеников могут измениться в России, сообщает ИА DEITA.RU.

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Но дело это не то что не одного дня, но и не одного года: очень далекая перспектива, которая еще никем не утверждена. Как рассказал РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев, при системе с портфолио школьника экзамены могут стать ненужными. В это самое портфолио будут заносить как результаты ставших обязательными Всероссийских проверочных работ, так и достижения ученика во время ее обучения: от волонтерства до спорта.

«Если мы научимся их (достижения) учитывать и сделаем так, чтобы поэтапно эти достижения не вызывали ни у кого сомнений, что они реальные, и с 4 по 11 класс все это фиксировать, и тогда у нас, конечно, будет другая картинка и, возможно, другой подход совершенно к экзамену… И, возможно, тогда, если это получится, экзамен не нужен будет», - цитирует издание главу надзорного ведомства.



С другой стороны, Музаев признает, что это «будет экзамен длиною в годы, потому что с четвертого класса ребенок мотивирован заниматься - кроме образовательных предметов - иной деятельностью».