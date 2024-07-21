«Расширяет кругозор и воспитывает». Зачем детям копать огород вместе со всеми?

Работа на приусадебном участке способствует развитию у детей наблюдательности и ответственности, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что ребенок, трудясь в огороде, получает естественную физическую нагрузку.

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"Во-первых, это замечательная возможность для естественных физических нагрузок. В отличие от изнурительных занятий спортом, дача предлагает детям постепенное вовлечение в разные виды трудовой деятельности: копать землю, высаживать растения, поливать грядки. Эти занятия формируют у детей выносливость, укрепляют мускулатуру и улучшают координацию движений", — заявил Чаплин.



Парламентарий подчеркнул, что «очень важен аспект мелкой моторики»: сажать семена, пропалывать сорняки, собирать урожай — эти задачи требуют от детей точности и координации мелких движений рук. Чаплин добавил, что, например, перебирая картофель, фасоль или ягоды, ребенок тренирует ловкость пальцев, что положительно сказывается на развитии мозга и подготовке к письму.

"Работа в огороде также способствует развитию наблюдательности и ответственности. У детей появляется возможность наблюдать за тем, как из маленького семени вырастает полноценное растение, какие этапы оно проходит и какие условия необходимы для его роста. Это не только расширяет кругозор, но и воспитывает чувство ответственности за окружающую природу", — рассказал Чаплин.



Депутат напомнил, что пребывание на свежем воздухе полезно, так как солнечные лучи способствуют выработке витамина D, улучшают настроение и снижают риск простудных заболеваний. По его словам, работа на даче также предоставляет уникальную возможность для общения и совместного времяпрепровождения в кругу семьи, что укрепляет эмоциональные связи и улучшает коммуникацию.

Ранее Чаплин рассказал, что базилик содержит много витаминов, при этом данная садовая культура неприхотлива и может расти практически на любом огороде. Он отметил, что это растение содержит также железо, кальций и магний.