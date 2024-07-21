Пересдача ЕГЭ сделала стобалльниками еще 122 российских школьника

Прошедшая 4–5 июля пересдача ЕГЭ сделала стобалльниками еще 122 школьника, сообщили в Рособрнадзоре. Большинство учащихся получили наивысший балл по информатике, русскому языку и профильной математике, пишет РИА Новости.

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"54 высокобалльника из категории 81–99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по 8). Всего 122 школьникам, которые пошли на пересдачу, удалось получить максимальный балл", — сообщили в ведомстве.



Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что свои баллы смогли повысить около 73% школьников, которые впервые пересдали 4–5 июля один из предметов ЕГЭ. Однако у девяти процентов показатели не изменились. Всего же воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч выпускников. Ранее с инициативой пересдачи ЕГЭ по одному учебному предмету выступил президент России Владимир Путин.

До этого стало известно, что лучшим регионом в России по результатам ЕГЭ в 2024 году стала Москва. На втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург. Также стало известно, что выпускники из 20 регионов сдали экзамен на 300 баллов, а максимальный балл с двух предметов на ЕГЭ набрали 587 выпускников из 68 регионов.