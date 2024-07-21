Сколько дней нужно ребенку для возвращения к реальной жизни после запрета гаджетов

Ученые из Дании не стали повторять прописные истины о вреде внушительного экранного времени и сконцентрировались на преимуществах строгих ограничений для подрастающего поколения. В ходе исследования эксперты проанализировали данные о 89 семьях, в которых в общей сложности воспитывается 181 несовершеннолетний в возрасте от 4 до 17 лет. Половине семей было предложено ограничить время, которое их дети проводят у экрана в свободное время, максимум тремя часами в неделю, что значительно отличается от пугающих среднестатистических семи-восьми часов в день.

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Вторая половина была контрольной группой. Выяснилось, что дети на цифровом детоксе демонстрировали значительные улучшения в поведении, а также были более склонны к просоциальным поступкам, то есть направленным на благо других. Согласно выводам научной работы, опубликованной в JAMA Network Open, для значительных улучшений психического здоровья детей достаточно всего две недели ограничений экранного времени.