Куда можно поступить с низкими баллами ЕГЭ на бюджет

В 2024 году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались прежними, а средние результаты выпускников выросли по некоторым предметам. В ряд высших учебных заведений можно поступить даже с низкими баллами.

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По данным портала mos.ru, в Москве выпускник, сдавший на минимальные баллы математику, русский язык, информатику и физику (всего 162 балла), может подать заявление на «Технологические машины и оборудование» в РГУ имени А. Н. Косыгина, «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

Если у будущего студента на минимум сданы биология, обществознание и основные предметы, то он может пойти на психолога в Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Те, кто выбрали лингвистические направления, с минимальными баллами не поступят, так как для этих специальностей планку подняли.

Если говорить о формате обучения (платно или бесплатно), то на платные отделения у выпускников есть возможность попасть с более низкими баллами. К примеру, чтобы поступить на «Химическую технологию» в столичный университет пищевых производств, на бюджет нужно набрать как минимум 182 балла, на платной основе можно попасть и со 162 баллами.

Как отметили в Минсельхозе, пороговое значение для поступления в сельскохозяйственные университеты ниже, чем у тех учебных заведений, которые подведомственны Минобрнауки. Так, в Тверской области, чтобы поступить на ветеринарного врача, агронома или агрохимика, нужно набрать 36 баллов по русскому языку, 27 – по математике и 36 баллов по биологии или химии. А те, кто получили на ЕГЭ по физике 36 баллов и 40 по информатике, смогут подать документы на специальность по агроинженерии, пишет pnp.ru.

Ранее доцент Института экономики и управления Уральского федерального университета Анна Дьячкова назвала несколько лайфхаков, как поступить на бюджет в вуз. Выпускникам стоит обратить внимание на технические специальности, так как там гораздо больше бюджетных мест, чем на гуманитарных направлениях. Также при подаче заявления можно показать свои результаты участия в олимпиадах, что поднимет абитуриента в рейтинге.