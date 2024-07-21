Кафе, ферма, фестивали: где подростку подработать в августе

Подработка в августе — неплохой способ пополнить кошелек перед началом нового учебного года. Существует множество вариантов, где подросток может заработать немного денег и приобрести ценный опыт. Подробности в материале «Парламентской газеты».

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Ресторан — визитная карточка города

Самый популярный вариант подработки для несовершеннолетних — это работа в общепите. В августе многие компании и предприятия ищут сезонных работников на время отпусков и пиковой загрузки. Подростку могут предложить работу официантом, бариста, продавцом, кассиром или помощником на кухне.

В каждом городе России насчитывают сотни, а то и тысячи различных кафе, ресторанов, закусочных, кофеен, пиццерий, столовых. Занятость в таких заведениях — отличная возможность научиться работать с деньгами, обслуживать клиентов и управлять инвентарем.

Но есть сложность: все сотрудники заведений общепита, даже те, кто не касается еды — официанты, уборщики, менеджеры, персонал фабрик по производству и упаковке продуктов или готовых блюд, курьеры, — должны завести личную медицинскую книжку. Это документ, который подтверждает отсутствие опасных болезней, что работник ничем не заразит клиентов и коллег.

Если при проверке выяснится, что у сотрудников нет санкнижек, нарушителей привлекут к административной ответственности. Сам работник заплатит до 500 рублей, а вот его руководитель до 20 тысяч, плюс остановят работу предприятия на три месяца.

Чтобы оформить санкнижку, надо обратиться в клинику, лицензированную Роспотребнадзором. С собой надо взять паспорт и фотографию 3х4. На медосмотр и анализы обычно уходит часа два. Примерно через неделю можно приходить за результатами и санитарной книжкой. Стоимость услуги — от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Согласно сайтам вакансий, в среднем работники общепита могут зарабатывать за смену около 1500 рублей. Официанты могут получать и больше за счет чаевых.

Нагородил в селе, а поселился в городе

В августе многие фермерские хозяйства и садоводческие кооперативы ищут сезонных работников для сбора урожая. Подросток может помочь собирать фрукты и овощи или ухаживать за растениями.

Работа в сельском хозяйстве поможет научиться новым навыкам. Это может стимулировать их интерес к окружающей природе и научить их ценить труд и усердие.

Работа на ферме требует трудолюбия, ответственности и умения работать в коллективе. Но при наличии этих качеств ребята могут найти отличные возможности для самореализации и развития.

Работодатель может платить за смену или за количество собранного урожая. В среднем за день можно заработать около 3 тысяч рублей.

Кто отдыхает, а кто работает

Можно рассмотреть вариант работы в детском лагере или в кемпинге. Летом многие организации проводят различные мероприятия для детей, и для этого им нужен дополнительный персонал. Подросток может помогать вожатым в организации игр и развлечений. Это отличная возможность не только заработать деньги, но и приобрести опыт работы с детьми.

Кстати, в конце лета нередко проводят фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия, где лишние руки тоже не помешают.

Учителя и репетиторы, воспитатели в детских садах, вожатые в лагерях и санаториях, преподаватели кружков и секций, аниматоры и все, кто контактирует с детьми, тоже должны иметь медицинскую книжку при трудоустройстве.

Аниматор без опыта может получать около тысячи рублей за смену, а зарплаты помощников вожатых составляют от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Правда, при этом в обоих случаях бесплатно кормят.

Опиум для умников — интернет

Подросток может рассмотреть и варианты работы онлайн. Есть немало сайтов и платформ, где требуются люди, например для написания текстов, фото- или видеомонтажа. Несовершеннолетний может попробовать себя в качестве копирайтера, дизайнера, ассистента или менеджера по работе с клиентами. Это удобно и позволяет самостоятельно планировать свое рабочее время.

Среди позиций в интернете, доступных соискателям с 14 лет: графический дизайнер — зарплата от 120 тысяч рублей, билетный промоутер — от 65 тысяч рублей, копирайтер — до 100 тысяч рублей, оператор кол-центра — до 70 тысяч рублей.

Де-юре и де-факто

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов рассказал «Парламентской газете», что по российскому законодательству с 14 лет подростки могут устроиться на работу при условии, что это не противоречит их интересам и не нарушает права на образование. При этом труд не должен быть тяжелым и опасным, связан с химическим производством, казино, ночными сменами и подземными работами.

«Ребятам нужно помнить, что для работы до 16 лет понадобится согласие родителей или органов опеки. Но с 15 лет после окончания 9 классов и при учебе в колледже или техникуме оно не требуется», — уточнил депутат.



Для успешного трудоустройства надо подготовить необходимые документы, активно искать вакансии и быть готовым к собеседованию. Понадобятся: паспорт, СНИЛС, ИНН, банковская карта, трудовая книжка, санитарная книжка или медсправка, если работа предстоит в общепите или супермаркете. Если нет 16 лет, к списку документов добавляется письменное разрешение родителей.

А главное, следует быть внимательным к условиям, которые предлагает работодатель. Работа должна приносить удовлетворение, а не вызывать дискомфорт или стресс.