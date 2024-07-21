Как выбрать смартфон для ребенка

Среднестатистический пользователь смартфона заметно помолодел. Сегодня даже дошколята разбираются в гаджетах лучше некоторых взрослых. Несмотря на это, уверены эксперты, важно подобрать ребенку качественный телефон, который будет не просто игрушкой, но и надежным средством связи.

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Так, для детсадовца достаточно будет приобрести бюджетную модель с базовыми функциями: звонками, сообщениями и возможностью воспроизведения мультфильмов. При этом на устройстве должен быть GPS-трекер и родительский контроль - это позволит отслеживать активность ребенка и ограничивать время использования девайса. Для этого возраста подойдут устройства до 10 тыс. рублей - на отечественном рынке доля продаж в этой ценовой категории оставляет 32,2%, рассказали в пресс-службе МТС.

Руководитель категории "Электроника" в "Авито" Павел Комаров рекомендует выбирать смартфон с противоударным стеклом и корпусом, а также дополнительно защитить его ярким чехлом, благодаря чему ребенку будет легче его найти.

"Покупать многофункциональный и дорогой телефон нет необходимости, так как маленький ребенок может легко его разбить, а большинство функций смартфона ему будут просто не нужны", - считает эксперт.



Что касается детей школьного возраста, то им требуются более продвинутые телефоны: они нужны не только для веб-серфинга и связи с родителями, но и для учебного процесса, поскольку современные учителя стали чаще пользоваться онлайн-версиями учебников - их удобно хранить в памяти смартфона с широким экраном.

Особое внимание надо уделить и качеству изображений, так как время, проводимое в телефоне, будет только увеличиваться, добавил Комаров.

"Качественный экран смартфона и его цветопередача помогут снизить вероятность того, что у ребенка возникнут проблемы со зрением", - отметил он.



Вместе с тем школьники, хотят того родители или нет, постоянно скачивают игры. Одними из популярных сегодня являются Minecraft и PUBG Mobile, а потому на устройстве должна быть поддержка современных игр. Для этого нужно обратить внимание на мощность процессора, камеру, количество оперативной и встроенной памяти. В этом случае подойдут смартфоны стоимостью до 25-30 тысяч рублей, дополнили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Все зависит от бюджета на покупку гаджета. Безусловно, можно выбрать и дороже", - уточнили там.



Выбирая смартфон для ребенка, нужно учитывать сразу несколько параметров, подчеркнул Комаров. В первую очередь это марка телефона. Ярче всего традиционно выглядит iPhone: он имеет несложные функции, безопасную операционную систему, большое количество развлекательного и развивающего контента для детей.

Однако продукция Apple стоит дороже большинства конкурентов: средняя стоимость этих смартфонов в первом квартале 2024 года составила 37 100 рублей, в то время как приобрести Samsung и Xiaomi можно за 23 600 рублей и 12 100 рублей соответственно. Кроме того, на нем не будет доступен широкий круг приложений, попавших под санкции, а они тоже могут рано или поздно понадобиться ребенку.

"Телефоны на базе Android более демократичны в цене, но это не делает их хуже - функционал современных телефонов широк", - сказал Комаров.



По его словам, важно учитывать, что рука ребенка меньше руки взрослого человека, поэтому смартфон должен удобно сидеть в ладони и не быть слишком громоздким. При этом стоит избегать и слишком маленьких моделей, поскольку они могут навредить зрению. Так, выбор лучше остановить на устройстве с диагональю 6,5 дюйма, разрешением не меньше Full HD, матрицей IPS или AMOLED.

Что касается батареи, то ее емкость должна начинаться от 4 000 мАч, чтобы аккумулятор не успел сесть, и ребенок оставался на связи в течение дня. Среди бюджетных моделей можно присмотреться к Samsung Galaxy A13.

"Для ребенка это отличный вариант, отличающийся хорошей производительностью, большим и ярким дисплеем и выносливым аккумулятором", - уверен Комаров.



При покупке телефона следует смотреть и на количество памяти. Ученикам младших классов для комфортной работы достаточно будет и 32 Гб оперативки, а подросткам понадобится уже минимум 128 Гб.

Немаловажной опцией на устройстве является и родительский контроль.

"Этой функцией не стоит пренебрегать: ребенок еще не до конца осознает риски, связанные с выходом в интернет, и может, например, переходить по подозрительным ссылкам", - подчеркнул эксперт.



Кроме того, это позволит отслеживать, сколько времени ребенок проводит в Сети.