Психолог дала советы родителям по установлению личных границ с подростком

Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному развитию школы «Новый взгляд», подростковый и семейный психолог Ирина Гришина рассказала, как взрослым установить личные границы с подростком.

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«Своё личное пространство человек пробует формировать с самых ранних лет, расставляя вокруг себя игрушки, возводя шалаши и снежные «укрепления», строя новые миры из конструктора», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».



По её словам, со временем ребёнку нужно больше времени для пребывания наедине с собой. Нередко это начинается с наушников, продолжается в телефоне, но самое главное — своё пространство в квартире.

«Границы в детско-родительских отношениях в пубертате приходят в активное движение: подросток начинает предпринимать попытки раздвинуть их в самых разных областях и моментах», — сказала Гришина.



Как считает эксперт, задача родителей — не мешать ребёнку взрослеть. Для этого важно признать его комнату как действительно его и относиться к ней соответствующим образом.

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