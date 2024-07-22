Школьники со всей России отправились на отдых в КНДР

Почти 250 школьников со всей России сегодня отправились на летний отдых в Корею из Владивостока. Из международного лагеря «Сондовон» группа, куда вошли школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сахалина и других городов, вернется 2 августа.

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Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Приморского края, в это же время в Приморье приезжают учащиеся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете. С 14 июля по 3 августа ребята отдыхают во всероссийском детском центре «Океан» на смене «Дети мира».

Лагерь «Сондовон» был построен около 60 лет назад в корейском Вонсане на берегу Восточного моря, а в 2014 году его реконструировали и открыли для отдыха детей и подростков со всего мира. На территории площадью более десяти гектаров есть аквапарк, кинотеатр, океанариум, зоопарк и парк развлечений.

В день отправления в Пхеньян, столицу КНДР, российским школьникам вручили синие галстуки и ленточки в цветах российского флага. Это позволит ребятам из России выделиться среди других учеников в стране. Школьники взяли с собой национальные атрибуты, такие как балалайки и костюмы, чтобы продемонстрировать своим новым друзьям из КНДР культуру родной страны.

В «Сондовоне» гостей ждет разнообразная программа: купание в море, катание на парусниках, отдых в открытом бассейне, посещение океанариума, просмотр фильмов в 3D, занятия альпинизмом и стрельбой из лука. Также предусмотрены игры в футбол, волейбол и настольный теннис. Запланирована экскурсия по Пхеньяну с посещением центрального зоопарка, Музея естествознания и других достопримечательностей. В лагере дети отметят «День России» и «День Кореи».

Договоренности о молодежном обмене достигли губернатор Олег Кожемяко и зампред ЦК Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир в мае в ходе визита делегации в Приморский край.