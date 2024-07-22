Психолог рассказала о «законах животного мира» в детских садах и школах

Воспитанники образовательных учреждений испытывают стресс из-за дискомфортных условий и проявлений жестокости со стороны сверстников.

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В эфире радиостанции «‎Говорит Москва» Елена Соловьёва отметила, что этим можно обосновать нежелание ребёнка просыпаться ранним утром.

«Дети, даже когда спят норму больше восьми часов, не хотят вставать в детский сад, потому что им не очень хочется туда идти. Вроде они привыкли отрываться от мамы, выходить из дома. В детском саду и школе условия не очень комфортные, там работают законы животного мира. Дети друг друга бьют, толкают, обзывают, буллят. Они достаточно жестокие многие. Очень разношёрстная среда: у одного ребёнка родители трясутся над ним, другой ребёнок из многодетной семьи, как живётся, так и живётся ему. Получается, что дети, оказываясь даже в хорошем детском саду и в школе с хорошими учителями, они не находятся в комфортных условиях, они находятся в дискомфорте. Они всё время боятся, переживают, напрягаются. Есть вероятность, что многие дети не хотят вставать с утра, бессознательно понимая, что они не хотят туда погружаться. Точно так же, как и взрослый человек вырастает и говорит: «Я не хочу идти на эту работу». У него будут проблемы с тем, чтобы рано просыпаться и с удовольствием идти».



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