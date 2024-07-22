Рособрнадзор рассказал о результатах пересдачи ЕГЭ

Благодаря пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая прошла по новому порядку 4–5 июля, еще 122 школьника набрали 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно информации ведомства, еще 54 школьника, которые ранее сдали экзамены на 81–99 баллов, смогли получить высший результат.

— Наибольшее количество таких участников Единого государственного экзамена по информатике (20), русскому и профильной математике (по восемь баллов), — приводит сообщение Рособрнадзора РИА Новости.



В начале июля Рособрнадзор начал процесс сбора предложений по изменению ЕГЭ. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург высказал несколько идей по улучшению текущей версии экзамена.

В то же время в Госдуме предложили заменить ЕГЭ итоговой аттестацией с 2025 года. С этого же года в России могут ввести обязательный предмет ЕГЭ при приеме в педвузы.

«Вечерняя Москва» узнала, как мошенники наживаются на ЕГЭ. Одной из самых популярных схем мошенничества стало предложение купить ответы на экзамен за скромную или не очень сумму.