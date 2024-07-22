Детский омбудсмен Москвы указала на пагубное влияние «детоцентризма»

Чрезмерная любовь к ребёнку делает его главным в семье.

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Однако только при уважении к старшим подрастающее поколение способно стать достойным.

Тенденция была «специально занесена» в РФ с Запада. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

«Этот детоцентризм, я категорически против него. Потому что «не сотвори себе кумира» и «мой ребёнок — это мой идол» — это ужасное явление, которое специально в нашу культуру было занесено с Запада. Потому что это разрушает устои семьи. Потому что ребёнок главный, а не мама с папой главные. Ребёнок главный — это неправильно. Всё равно главные взрослые — мама и папа, тогда ребёнок вырастет в любви и в уважении к старшим. А когда ребёнок возводится на пьедестал и всё вокруг него, вот и вырастает поколение. Сегодня читаю сообщение: парень в Балашихе своих родителей травил. Это прямо, к слову, про нашу проблему. Теперь мне очень интересно, что эти родители с ним делали, что вырастили такого сына? Это тоже вопрос. Не знаю компьютерные игры, где бы травили своих собственных родителей. В страшном сне это не представишь».



Ранее Ярославская отнесла пары студентов с детьми к категории «самых незащищённых». Таким юношам и девушкам «тяжелее всех». Как правило, им негде жить. Съём квартиры стоит «нереальных» денег.