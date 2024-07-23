Психологи МГУ им. Ломоносова провели необычное исследование: они выяснили, как музыка влияет на эмоциональное развитие малышей.

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Каждая мама, баюкая сына или дочь, поет колыбельные. Или включает тихую музыку, подсознательно понимая, что звуки помогут успокоить малыша. Многие потом отдают детей в музыкальные школы или кружки.

Сегодня на дополнительные занятия по музыке в нашей стране ходят около 2 миллионов детей. По мнению психологов, родители интуитивно понимают важность музыкального образования - для развития памяти, внимания, речевых и моторных навыков. И это действительно подтверждается многочисленными исследованиями.

Но, по словам доцента кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александры Долгих, данных о роли музыкального образования в развитии именно эмоциональной компетентности не так много.

Исследователи на протяжении двух лет наблюдали за эмоциями двух групп детей: тех, кто регулярно ходил на занятия музыкой и тех, кто такие занятия не посещал. Выяснилось: ребята, которые занимались музыкой, показали существенный рост понимания эмоций, в отличие от "не музыкальной" группы. Важно: изначально различий в способности понимания эмоций не было.

"Музыкальное образование способствует развитию эмпатии у детей, помогая им лучше понимать чувства других людей", - констатировали ученые.



В чем же секрет? Как отмечают психологи, дело, скорее всего, в том, что в самом начале обучения игре на любом инструменте дети часто разучивают мелодии с "говорящими" названиями и понятными словами. По названию или тексту песни ребенок может легко представить себе сюжет или ситуацию, которую он должен передать музыкально. Так получается связать настроение композиции с сюжетом или образом, который "описывает" музыка.

Кроме того, само исполнение музыки подразумевает передачу музыкального настроения. Например, при исполнении песни "Улыбка" из мультфильма "Крошка Енот" педагог просит ребенка представить себе пляшущие облака, кузнечика со скрипкой и смеющихся друзей. Эти образы помогают прочувствовать и передать радость.

"В процессе обучения музыке ребенок узнает, что определенные эмоции можно испытывать, если представить или вспомнить ситуацию, которая их вызывает, и что эти воспоминания также могут служить причиной возникновения эмоций", - говорит преподаватель кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Анастасия Якушина.



Вывод очевиден: систематические занятия музыкой положительно влияют на развитие так называемой эмоциональной компетентности детей как одной их составляющих гармоничного развития.

Кстати, занятия музыкой и другими творческими дисциплинами идут в плюс не только для эмоционального развития, но и для интеллектуального. Это доказывает уникальная авторская методика директора Губернаторского Светленского лицея (Томск), народного учителя России, поэта и художника Александра Сайбединова.

Суть в том, что в школьной программе чуть "подвинули" физику и математику и другие естественно-научные дисциплины, выделив часы на музыку, рисование, историю искусств. В итоге улучшились оценки по точным наукам. Как? За счет гармоничного развития творческого мышления у детей. Метод работает уже около тридцати лет и дает стабильно высокие результаты.