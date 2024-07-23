Увлечь искусством: как вывести ребенка в музей

Как быть, если при словах «идём в музей» ребёнок начинает недовольно кривиться и возмущаться? Стоит ли тогда приобщать своё чадо к прекрасному? И как сделать это правильно?

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Уроженка Санкт-Петербурга, культуролог Ингрид Сафронова утверждает, что оно того стоит! Правда, если ребёнка силком тащить даже на самого Рембрандта, это может привести к психологической травме. Перегруженного сведениями и просмотрами юнца вскоре калачом не заманишь даже в Эрмитаж. А став взрослым, он и подавно забудет дорогу в культурные учреждения. Как быть?

Ингрид Сафронова — автор ряда культурно-образовательных программ для подростков в музее Лабытнанги, организатор и руководитель более десяти тематических и персональных выставок на Ямале.

"Всё надо делать с умом, прививать интерес к возвышенному тоже нужно грамотно", — говорит культуролог.



Всматривайтесь в экспонаты

Детей следует приводить на выставки, едва они начинают ходить.

"У нас на Ямале замечательные музеи, и начинать нужно именно с них. Ребёнок будет привыкать к этому пространству, — поясняет Ингрид. — Вместе с малышом всматривайтесь в экспонаты. Так он научится сосредотачиваться на одном."



Такого ребёнка больше не увлечёт бездумный скроллинг в популярных соцсетях, утверждает собеседница.

Ещё одна важная деталь — не нужно стремиться объять необъятное. Многие северяне, выехав в отпуск, особенно если конечная остановка значится в Москве или Санкт-Петербурге, тут же подхватывают своих чад и несутся по музеям и культурным объектам.

"Мам и пап понять можно, они хотят максимально загрузить ребёнка информацией. Но мы живём в такое время, когда любая информация есть в свободном доступе, — отмечает Ингрид. — А развивать-то нужно именно эмоциональную, чувственную составляющую. Если сам родитель не в состоянии больше одной минуты сосредоточиться на каком-то предмете искусства, требовать этой сосредоточенности от ребёнка нельзя."



Изучайте картины и читайте Гоголя

Начинать знакомить своё чадо с художниками нужно обдуманно. Следует обратить внимание на мастеров, чьи произведения найдут самую короткую дорогу к юному сердцу:

"Чтобы подогреть интерес у ребёнка, да и самому получить терапию цветом, советую Кустодиева в первую очередь! Это буйство красок, много деталей. Для детей он будет даже немного мультяшный, — поясняет Ингрид. — Советую смотреть картины супердекоративного изящнейшего художника Маковского. Конечно же, рекомендую Репина! Он гораздо сложнее, чем может показаться. По возможности надо побывать в Русском музее, где находится его огромная работа «Садко». Если вглядитесь в это полотно, то сами окажетесь там — на дне этого моря, среди прекрасных и не очень существ. Ребёнка я бы начала знакомить с Репиным именно с этой картины."



Из абстракционистов детям будет интересен Василий Кандинский.

"Некоторые родители говорят, что их ребёнок может так же нарисовать-намалевать, но мы же понимаем, что этого никогда не будет, потому что Кандинский — гениальный — художник, — подчёркивает культуролог. — Ещё мне хочется назвать имя Михаила Врубеля."



Именно с Врубеля, по словам собеседницы, началась её любовь к искусству.

"Ничто этого не предвещало. У меня в семье были врачи, учителя, с культурой никто не связан. Учась в 11-м классе, я впервые попала в Третьяковскую галерею. И там, в зале Врубеля, была потрясена — минут сорок просто смотрела, не шелохнувшись. Потом весь день ходила под впечатлением. Именно тогда начала интересоваться искусством и стала тем, кем стала."



У Ингрид Сафроновой имеется и топ писателей, которых она рекомендовала бы прочитать детям и взрослым.

"Чтобы познакомиться с русской культурой в литературе, я бы рекомендовала Салтыкова-Щедрина. Особенно детям! Там много новых слов, смыслов, и ребёнок придёт к вам, если что-то не поймёт. Это будет самое лучшее чтение для него. Всегда рекомендую Чехова, Булгакова и, конечно, Гоголя. Саркастичный Гоголь — это прекрасно. Его можно перечитывать бесконечно."



Найдите время для себя

Развивая детей, родителям не стоит забывать о себе и по возможности надо тоже выбираться на выставки. Это не только принесёт эстетическое удовольствие, но и снимет стресс. А чтобы получить максимальную пользу от посещения музея или другого культурного учреждения, туда следует ходить правильно.

"В первую очередь для просмотра экспозиций нужно выделить время — ровно столько, чтобы не отвечать на звонки и сообщения. На два часа перестать существовать для всех, — советует культуролог. — При этом выбрать следует что-то одно. Если мы говорим об Эрмитаже, то определиться, что именно смотреть — работы того же Рембрандта или погулять по Египетскому залу? За два часа можно и вглядеться, и поразмышлять, и посидеть на банкетке, а то и зайти в кафе при музее."



Это своего рода медитация. Вот увидите, вас удивят собственные мысли. А когда вы вернётесь в жизнь и на вас снова навалятся проблемы, полученное в музее никуда не уйдёт.

Если же добраться до крупных галерей пока не получается, можно обойти наши ямальские выставки или созерцать произведения искусства в цифровом формате — сегодня у многих всемирно известных музеев есть виртуальные туры в высоком разрешении.