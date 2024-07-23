Большинство российских школьников не могут определиться с профессией

Сфера культуры и искусства привлекает большинство опрошенных школьников (37%), на втором месте — медицина и здравоохранение (почти 27%), а замыкает тройку лидеров сфера IT (10%). При этом родители рекомендуют детям связать жизнь с медициной (25%), а также с экономикой, промышленностью и торговлей. Об этом рассказали школьники в исследовании, проведенном образовательной компанией MAXIMUM Education. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

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Также по 6% респондентов среди школьников отметили, что предпочитают экономическую деятельность или спорт. Туризм, государственная служба, предпринимательство и юриспруденция интересуют по 3% респондентов. Не пользуются популярностью такие сферы, как образование и наука, маркетинг и реклама, торговля, сельское хозяйство и промышленность, на них суммарно пришлось только 2%.

Подавляющее большинство (67%) старшеклассников не могут определиться с профессией. 27% ребят примерно представляют, чем хотят заниматься в будущем, и только 5 % респондентов точно знают, кем хотят стать. Проблемы с выбором профессии возникают по разным причинам.

Самым главным критерием при выборе профессии подростками являются их увлечения и интересы — этот вариант выбрали 71%. 37% отметили, что в этом выборе необходимо принимать в расчет свои реальные способности, еще 31% набрал фактор заработной платы. Четверть школьников обращает внимание на перспективы будущей профессии и немного меньше (22%) — на ее престижность. Будущее место работы и учебы важно для 16% и 9% соответственно.

Более половины подростков (56%) не пользовались вспомогательными инструментами при выборе профессии, 22% проходили профориентацию, 12% просили совета у старших родственников (не родителей). 9% решились попробовать себя в интересующих профессиях.

59 % опрошенных учеников отмечают, что родители не повлияли на их выбор, для 41% мнение родителей оказалось весомым. Со своей стороны родители ответили, что, если интересы ребенка не совпадут с их представлениями о его будущей карьере, позволят самостоятельно сделать выбор (67%) или же совместно найдут компромисс (33%). Ни один родитель не станет настаивать на своем видении будущего ребенка.

Большинство опрошенных школьников хотели бы, чтобы школа помогала ученикам с выбором карьеры, например, проводила профориентационные тестирования или лекции — этот вариант выбрали 74% опрошенных. Отрицательно оценили эту возможность только 4%, остальные (22%) не определились. Родители единогласно высказались за внедрение подобных практик в школах.