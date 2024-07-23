Психиатр объяснил, как распознать психическое отклонение по рисункам ребенка

Анализ рисунков – один из методов диагностики психического состояния ребенка. О том, какие признаки говорят о низкой самооценке, пережитом сексуальном насилии, буллинге и других проблемах, порталу MIR24.TV рассказали врач-психиатр и психологи.

© Mir24.TV

Прежде всего, важно понять, что одних рисунков недостаточно для постановки диагноза и констатации психических проблем у ребенка, говорит врач-психиатр, к.м.н. Вячеслав Филашихин. Поэтому в случае, если вы обнаружите в творчестве вашего малыша один или несколько указанных признаков, не стоит паниковать – нужно обратиться за консультацией к специалисту.

«Рисунки человека – один из самых информативных показателей в диагностике его психологического состояния. Так, например, у клинических психологов существует набор проективных методик, направленных на исследование когнитивной, эмоциональной, личностной сфер человека. Они позволяют выявить нарушения в мышлении, настроении, памяти и внимании, которые могут иметь болезненную природу, а также распознавать индивидуальные особенности, которые являются вариантом нормы, то есть свойственны здоровым людям», – рассказывает Филашихин.



На какие же детали стоит обратить внимание? По словам психиатра, насторожить должно, если ребенок рисует только черным цветом. Сам по себе этот цвет не указывает на наличие того или иного патологического процесса, но в совокупности с другими признаками поможет выявить отклонение. Усиленная штриховка может выступать диагностическим критерием тревожности как личностной (это вариант нормы), так и ситуативной в симптомокомплексе многих психических расстройств. При сверхсильном нажиме на карандаш в процессе штриховки в рисунке можно предположить чрезмерное возбуждение нервной системы, переживание гнева и страха, склонность к импульсивным действиям, сложности в принятии, осознании и переработке эмоций.

Большое значение также имеет размер изображения относительно листа и нарушение пропорций: слишком маленькие рисунки могут быть признаками микрографии, а в сочетании с другими характерными деталями указывают на сниженное настроение. Наоборот, огромные изображения, порой, не помещающиеся на листе, характерны для эйфории, болезненных маниакальных состояний.

«Важный признак – несоразмерность, непропорциональность отдельных деталей, например, ребенок рисует маленькую голову, маленькие ноги и огромные руки (нарушение пропорций тела). Фрагментарность изображений, то есть, просто отдельные части тела: голова и т.д. Если ко всему прочему рисунок отягощен агрессивными фантазиями, например, изображениями оторванной окровавленной руки или отдельно прорисованными внутренними органами человека с претензией на реалистичность, необходимо обратиться к врачу-психиатру или хотя бы к медицинскому психологу. Нередко такие особенности рисунков могут говорить о нарушениях в работе нервной системы», – говорит Вячеслав Филашихин.



«Украшение» рисунков клыками, зубами, оскаленной пастью, когтями, наростами в виде рогов, оружием (мечами, клинками, шпагами, пистолетами и т.п.), свидетельствует, как минимум, об эмоциональной нестабильности. А защитная атрибутика в виде доспехов, закрытой одежды, магических, волшебных предметов охранительного характера, амулетов указывают на фобический характер изображений. То есть это вероятные признаки сильного страха, стремления к избеганию, потребности в защите и ограничении себя от угрозы и опасности. Отдельным диагностическим признаком может быть изображение глаз.

«Отдельно нарисованные глаза, заштрихованные или зачеркнутые глаза, закрытые или широко открытые, с ресницами и без них, отсутствие глаз на лице, пустые глазницы, глазные яблоки отдельно от головы, выколотые глаза, глаза не в обычном месте – все это часто встречается у детей и подростков с невротическими и психотическими состояниями», – объясняет психиатр.



Случайностей в рисунках детей нет, все продиктовано состоянием или настроением, подчеркивает психолог Татьяна Попова, заведующая кафедрой арт-терапии в институте психоанализа. Анализируя творчество ребенка, важно не делать поспешных выводов, рассматривать серию рисунков, а не один, обращать внимание на повторяющиеся элементы и учитывать возраст. Например, норма пропорциональности людей и объектов возникает в 5,5-6 лет:

«А очертания элементов портрета, таких как уши или волосы, оформляются на бумаге к шести годам. До этого возраста, особенно в 3-3,5 года, рисунок ребенка – свобода творчества, в котором можно анализировать моторику и инертность психической деятельности. В возрасте 5-7 лет тест «Дом, дерево и человек» может дать характеристику следующим показателям: оценка графической деятельности, представления о внутрисемейных отношениях, уровень притязания на успех, мотивационная готовность и другие. В рисунке 7-9-летнего ребенка можно распознать переживания о внутрисемейной ситуации, учебную мотивацию, качество взаимоотношений в социуме, характер самооценки. Чем старше возраст, тем шире спектр рассматриваемых психологических особенностей».



По словам психолога, расположение «автопортрета» на листе и его размеры зачастую свидетельствуют о том, как ребенок себя ощущает. Если в центре и размер адекватен заданию, это говорит о хорошем эмоциональном состоянии. Если малыш рисует себя маленьким, нужно расспросить его – почему, а также, возможно, проверить зрение. Если это 10-летний ребенок, подобный признак указывает на низкую самооценку.

Порой странности на рисунке продиктованы вполне очевидными причинами. Однажды к Татьяне Поповой обратилась обеспокоенная женщина, которая показала рисунок дочери. Девочка изобразила всех членов семьи цветными, а ее – черным цветом, при этом взаимоотношения мамы и дочки были отличными. Как оказалось, все дело в том, что любимый цвет одежды у женщины (жгучей брюнетки) черный, и даже дома она носит черный спортивный костюм. Другая девочка нарисовала автопортрет без ушей – позже выяснилось, что у нее проблемы со слухом.

«Часто дети рисуют родителей с большим ртом, – продолжает психолог. – В таком случае могут быть разные интерпретации, от вокальных данных родителей до вербальной агрессии. Подобные признаки могут быть и ситуативными, то есть недавно произошедшими без постоянной или системной проблемы: мама только что поругала за что-то, неудивительно, что она будет нарисована с большим открытым ртом. Один мальчик нарисовал фигуры, и у всех были закрашены лица. Я спросила, с чем связано то, что мы не видим лиц. На что он ответил: «Люди врут, верить нельзя». Он злился на родителей, которые сначала разрешили, а потом запретили заводить щенка».



О том, что ребенок перенес сексуальное насилие или стал свидетелем такой сцены, может свидетельствовать то, что в детских рисунках появляются сюжетные линии с сексуальным контекстом, реалистичные изображения первичных и вторичных половых признаков человека. Рисунки с изображением полового акта у детей младшего возраста также могут говорить о преждевременном половом развитии.

Ряд тревожащих симптомов в детском творчестве называет психолог АНО «Служба защиты прав» Елена Семина. По ее словам, множество повторений одного и того же рисунка с одинаковым расположением, цветом и одинаковыми элементами может быть признаком психологической травмы:

«Для ребенка что-то является очень важным, он пытается прожить какую-то тревожную и непонятную для него ситуацию. В этих многократных зарисовках так защищается его психика».



Если ребенок рисует только неодушевленные или абстрактные рисунки, это может оказаться как признаком сложностей в общении и построении отношений, так и признаком неврологических нарушений, к примеру, аутистического спектра.

«Большие зубы у животных, стреляющее оружие в руках у людей, изображение взрывов, страдающих людей и животных, разрушенных зданий, острые стрелы, направленные на человека, большое количество красного и черного цвета на рисунках – это может означать и сильный страх, и скрытую (или открытую) агрессию у ребенка, пережитое им насилие и след от сильно впечатлившей его ситуации или новости. Поговорите с ребенком спокойно, спросите, что изображено и что чувствуют персонажи, что там произошло и почему. И как он себя чувствует после рисунка. Что его пугает или злит. Если же ребенок часто и подробно рисует внутренние органы, стоит проконсультироваться у психиатра», – отмечает психолог.



Бывает и такое, что на бумаге ребенок изображает физическую боль, о которой он по какой-то причине боится рассказать взрослым. Нужно внимательно посмотреть, где расположены травмы у людей или зверей, куда наложен пластырь на рисунках, а затем обсудить это с маленьким художником и осмотреть место, которое он рисует.

Если же ребенок не может нарисовать цельный рисунок человека, руки и ноги на бумаге не присоединены к туловищу и как будто не связаны друг с другом, это может свидетельствовать о нарушениях психики, например личностной дезорганизации. Насторожить должен и полный отказ от рисования. Причиной может быть как недоразвитая моторика, так и скрытые психологические проблемы. Возможно, ребенок боится совершить ошибку, выразить себя или пережил психотравмирующую ситуацию и боится проявлять свои чувства, объясняет Семина. Чтобы найти корень проблемы, родителям стоит обратиться к детскому психологу.

Помните крохотного красного петушка в нижнем углу большого, совершенно чистого листа, которого рисовал Карлсон? У детей изображение одиноких фигур или пустых пространств может свидетельствовать о чувстве одиночества или социальной изоляции, говорит психолог Наталья Бартон:

«Рисунки, на которых ребенок изображает себя отдельно от других людей или в опасной ситуации, могут свидетельствовать о чувствах изоляции, страха или небезопасности. Это может быть связано как с буллингом, так и внутрисемейными проблемами. Требует внимания и перемена в стиле рисования от ярких и жизнерадостных цветов к темным и мрачным, это может указывать на психические изменения».



Что же делать, если детские рисунки вызывают у вас беспокойство? Действуйте деликатно и поддерживающе. Обратите внимание на контекст: постарайтесь понять, что именно рисовал ребенок и что он хотел этим сказать. Задайте ему вопросы в неосуждающем и заинтересованном тоне.