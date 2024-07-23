Эксперты назвали главные критерии правильного самоката для детей

Россиянам рассказали, как выбрать самокат для ребёнка. Самокат для ребёнка — не только способ развлечения, но и развивающий предмет. В чём же польза еды на самокате для детей, а также какой предпочесть для покупки?

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По словам нейропсихологов, во время катания на самокате у детей работают все группы мышц, что крайне полезно для развития детского организма. Укрепление мышечного каркаса положительно влияет на здоровье позвоночника, предупреждая искривление. Кроме того, у детей дошкольного и младшего школьного возраста тренируется зрение из-за смены фокуса внимания с близких на дальние точки. Катание на самокате развивает вестибулярный аппарат, что является одним из наиболее значимых достоинств маленького транспортного средства.

Езда на самокате способствует расширению объема когнитивных возможностей, а также развитию речевого навыка. Дело в том, что центры равновесия и речи находятся в одной части мозга. При катании связи между этими центрами активизируются, что и отражается на речи.

Специалисты советуют приобретать детям младшего возраста (с трёх лет) модели самокатов с широкой цельной декой, желательно с ударопрочным покрытием, и прочными колесами. В идеале с тремя, так как такой вариант будет более устойчивым, с минимальным риском падения. Качественные самокаты должны иметь долгий срок гарантии и регулировку руля. Хорошим вариантом будет складывающийся самокат, который удобно брать на прогулки или в поездку на личном автомобиле. Двухколесные самокаты можно покупать детям от 5 лет.