Ребенку снятся кошмары: опасно ли это

Дети впечатлительны, поэтому даже такое незначительное, казалось бы, событие, как просмотр мультфильмов или разногласие со сверстником может привести к импульсивности и даже ночным кошмарам. Специалисты рассказали, стоит ли переживать по поводу последних.

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Ночные кошмары проходят сами по себе, уверяют детские психологи и сомнологи. Как правило, на утро ребенок вообще не помнит, что произошло с ним во время просмотра сновидений.

«Детей может быть очень трудно, а в большинстве случаев и вообще почти невозможно утешить. Через несколько минут, как правило, ребенок сам успокаивается и снова засыпает».



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В подобных ситуациях эксперты рекомендуют придерживаться следующих действий:

• тихо расположитесь рядом с ребенком,

• убедитесь, что он не получит травму, если будет метаться во сне,

• дождитесь, пока ребенок снова уснет.

«Не пытайтесь разбудить ребенка – обычно это не срабатывает. А если дети все же просыпаются, то чувствуют себя растерянными и подавленными».



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