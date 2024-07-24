Как увлечь подростков школьной программой

Современные цифровые технологии способны удовлетворить запросы даже самых сведущих и требовательных тинейджеров. Дети теперь могут смотреть и слушать онлайн все, что их интересует. Неудивительно, что бумажные книги редко сопровождают их в свободное от учебы время. Особенно в период длинных летних каникул, когда наконец-то можно отдохнуть от бесконечных уроков, домашних заданий и тестов, а солнечная погода так и манит выйти на свежий воздух к друзьям.

Родители, в свою очередь, хотят, чтобы ребенок проводил лето и весело, и с пользой. Но заставлять, ругать или стыдить любимое чадо, чтобы усадить его за книгу, абсолютно бесполезно. Особенно учеников средних классов с их переходным возрастом. Так как же помочь гиперактивным и порой непослушным подросткам успешно освоить летний список литературы, чтобы процесс доставил им удовольствие? Все просто: можно посмотреть фильмы по книгам из списка.

Онлайн-кинотеатр «Окко» представляет богатую подборку фильмов для учеников 5-8 классов, которая включает в себя практически весь школьный курс литературы. В числе рекомендуемых к просмотру фильмов - «Алые паруса» 1961 года и «Муму» 1999 года. Александр Птушко и Юрий Грымов несколько десятков лет назад сняли экранизации, которые представители разных поколений до сих пор смотрят на одном дыхании.

© Okko

Средняя школа - отличный период, чтобы пофилософствовать над культовыми кинолентами, вдохновленными книгами талантливых писателей. Но вовсе не обязательно ограничиваться фильмами, которые пригодятся на уроках. В подборке есть и другие достойные внимания кинокартины: «Тайна третьей планеты», «Унесенные ветром», «Ромео и Джульетта», «Гостья из будущего», «Мой ласковый и нежный зверь», «О дивный новый мир».

© Zvuk.com

Еще одна хорошая новость: книги из списка литературы на лето можно еще и послушать: сервис «Звук» подготовил несколько подборок. Помимо обязательных художественных произведений на онлайн-сервисе представлены и другие аудиокниги, с не менее увлекательными сюжетами и интересными персонажами. В их число входят «Приключения Барона Мюнхгаузена», «Щелкунчик и мышиный король», «Маленький принц» и «Человек-амфибия». Плюс такого формата в том, что слушать книги удобно во время прогулки, дороги или отдыха. Не придется напрягать зрение - достаточно надеть наушники и они перенесут ребенка в другую реальность, где он получит незабываемые впечатления.