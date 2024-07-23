Что делать, если ребенок стал неуправляемым

Проблемные дети могут стать настоящим проклятием для родителей. О том, по каким причинам они слетают с катушек и что делать в этой ситуации взрослым, нам рассказал детский психолог Виктор Емельяненко.

Почему дети выходят из-под контроля

Как говорит наш эксперт, дети до начала пубертата активно изучают мир. Даже совсем маленький ребенок может начать проверять границы дозволенного. Виктор: «В семьях, где родители довольно холодные люди и не привыкли выражать эмоции, дети нередко вызывают взрослых на эмоции как раз путем раздражения». На агрессию реагирует любой человек, ребенок быстро это понимает и берет подобное поведение за основу.

Еще одной причиной развития агрессивного поведения может стать слишком большое количество запретов, которые установлены в семье. Маленькие дети едва ли могут объяснить, что им не нравится, а потому агрессивное и иногда асоциальное поведение становится инструментом для выражения эмоций.

Виктор: «Чем старше становится ребенок, тем кардинальнее меняется и причина его агрессивного поведения. Подростки, к примеру, могут идти на крайние меры, чтобы продемонстрировать свою независимость и заработать авторитет, тут уже доходит до драк и воровства».

Как поступить родителям, если ребенок становится слишком агрессивным и неуправляемым

Не отвергайте его

Отказываясь от принятия ребенка таким, какой он есть, родители лишь нагнетают обстановку. Психолог предупреждает, что маме с папой важно понять — кроме них ребенка никто не защитит, а потому даже в самой сложной ситуации нужно встать на сторону своего чада, далее необходимо решать проблему, но без давления на личность.

Не оставляйте ребенка наедине с чувствами

Агрессия — всегда реакция на внешние обстоятельства. Многие родители предпочитают «переждать» сложный период, считая, что ребенок с возрастом изменится. Проблема в том, что за время, пока вы ждете, он может натворить дел, в которые вы уже не сможете не вмешаться.

Контролируйте свои эмоции

Худший способ справиться с детской и подростковой агрессией — начать агрессировать в ответ. Виктор: «Гиперактивный ребенок в ответ на вашу агрессию среагирует взрывом эмоций. Конфликт разгорится с новой силой. Научитесь сдерживать свои эмоции в общении с ребенком».

Переведите энергию в другое русло

Нередко проблемы с поведением возникают от скуки и большого количества свободного времени. Психолог уверен, что ребенку необходимо погрузиться в дело, где его эмоции и неуемная энергия пойдут в нужное русло. Чем он активнее, тем более активное занятие стоит выбрать. Не давите и не настаивайте, он должен сам определиться, чем ему хочется заниматься, дело родителей — поспособствовать, чтобы ребенок не бросил занятие.