Психолог посоветовала, что делать с чувством зависти к подруге

Чтобы избавиться от чувства зависти к подруге, нужно научиться восхищаться своей мамой, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог и эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова. По ее словам, зависть может появиться в раннем возрасте именно из-за конкуренции с мамой.

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Найдите в ней все хорошее, за что ей благодарны, то, в чем она стала примером. Это поможет наладить отношения с собой, повысит уверенность. И автоматически получится испытывать приятные эмоции к своим подругам: не видеть в них конкуренток и не отдаляться без причин, а напитываться их энергией во благо себе и вашей дружбе, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что можно выбирать, что испытывать рядом с успешной подругой: зависть или вдохновение. Если проделать качественную психологическую работу и научиться видеть хорошее в себе, можно избавиться от чувства зависти.

Восхищаться другими женщинами легко той, кто умеет видеть положительное в себе. Талантливая девушка никогда не будет завидовать подруге, которая также добилась определенных успехов. Ей несложно сделать комплимент, если она и к себе относится с заботой и любовью, — добавила Василькова.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что эмоциональные качели являются основным признаком мужчины-тирана. По ее словам, это говорит о нестабильности психики. Психолог отмечает, что сначала такие мужчины избивают женщину, а затем задабривают ее подарками.