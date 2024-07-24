Врач рассказала об эффективности «общения» с ребенком во время беременности

Это «имеет смысл».

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Нужно вести «диалог» с плодом.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила ассистент кафедры нормальной физиологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Яна Венерина.

«С ребёнком имеет смысл общаться, когда он ещё даже не родился. С самого начала именно общение, именно диалог. Понятно, что это сначала какое-то достаточно простое взаимодействие. Исходя из того, как родители показывают ему этот мир, они закладывают ребёнку тот потенциал, с помощью которого дальше он этот мир продолжит познавать самостоятельно. Нейроны уже на месте. Безусловно, после рождения развитие продолжится, формирование продолжится, но ребёнку уже есть что специализировать. Беременная женщина, которая говорит, безусловно, ребёнок это всё слышит. Это уже информация, которая для него будет полезна».



Ранее психолог рассказала, в каких случаях родителям дошкольников можно «браться за ремень». Дети склонны к эгоцентричному поведению. Ориентация только на свои интересы характерна для ряда возрастных периодов. Если ребёнок начинает «диктовать» правила, нужно реагировать, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Жанна Сугак.