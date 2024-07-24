IT-эксперт назвал причину зависимости от коротких роликов у детей

Дети зависимы от просмотра коротких роликов из-за дофамина, рассказал «Газете.Ru» IT-эксперт Дмитрий Коняев. По его словам, социальные сети позволяют быстро получить гормон радости.

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Зависимость от просмотра коротких роликов связана с дофаминовой системой. Дофамин — это вещество, вырабатываемое мозгом в моменты удовольствия или ожидания вознаграждения. Игры, хобби, занятия, связанные с изучением чего-то нового, например программирования, способствуют выработке дофамина, — объяснил специалист.



Эксперт отметил, что из-за того, что социальные сети позволяют быстро и удобно получить гормон радости, у ребенка возникают проблемы с концентрацией. Это может привести к трудностям в учебе. Постоянный просмотр коротких видео также снижает способность читать длинные тексты.

Это связано с развитием клипового мышления, при котором человек предпочитает короткие, яркие и эмоционально насыщенные данные, игнорируя глубину и сложность материала, — добавил Коняев.



Чтобы справиться с зависимостью, нужно снизить время, проведенное в интернете, подчеркнул специалист. Кроме того, можно определить четкие условия, при которых нельзя пользоваться смартфоном, и поощрять ребенка за другие хобби и активности, подытожил эксперт.

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