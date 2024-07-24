В Роспотребнадзоре развеяли пять мифов о детских прививках

Несмотря на то, что вакцинация используется уже более 200 лет, вокруг нее по-прежнему существует множество мифов и предупреждений. В пресс-службе Роспотребнадзора развеяли 5 таких мифов.

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1.Вакцины вызывают «перегрузку» естественного иммунитета

«У человека нет специфического иммунитета против конкретного возбудителя болезни, с которыми он ещё не встречался. Нельзя "перегрузить" то, чего ещё не существует», – пояснили в пресс-службе.



2. Естественный иммунитет после болезни крепче , чем в результате вакцинации

Да, постинфекционный иммунитет более стойкий, чем от прививки. Но цена, заплаченная за такую надежду, может оказаться слишком высокой.

до появления вакцины против кори более 90 % людей переносили эту болезнь в детстве. Многие из пациентов получали серьезные осложнения, а один из 1000 погибал;

кампания вакцинации против полиомиелита в 1988 - 2003 годах помогла предотвратить 5 миллионов случаев паралича в результате болезни.

3. Вакцины против кори, краснухи и эпидемического паротита могут вызвать аутизм

В конце прошлого века вышла статья, в которой говорилось о связи между вакцинацией детей и повышенным риском аутизма. Однако результаты исследования не подтвердились;

В Японии с 1993 по 1966 год вакцинация против кори, краснухи и паротита не проводилась. Предполагалось, что благодаря этому распространение аутизма пойдет на спад, но ожидания не оправдались. Эксперты не выявили статистически значимых различий в показателях аутизма у иммунизированных и не иммунизированных детей.

4. Вакцины содержат вредные компоненты, например, ртуть и алюминий

в состав некоторых вакцин в очень малых дозах действительно входит соединение этилртути – тиомерсал, которое добавляется в качестве консерванта. Но этот компонент отличается от опасной метилртути. Тиомерсал, в свою очередь, быстро распадается и не накапливается в организме. Содержание его в вакцинах не опасно для здоровья;

алюминий может применяться в качестве адьюванта – компонента, который улучшает иммунный ответ и позволяет снизить дозировку антигена в вакцине. Алюминий широко распространен в природе и входит в состав привычных продуктов питания.

5. Ждем, пока ребенку исполнится год, и начинаем вакцинацию

«Национальный календарь прививок разработан на основе клинических исследований. Уже с первых месяцев жизни организм ребенка уязвим для коклюша, гемофильной палочки, пневмококковой инфекции, гепатита В и других инфекций», – пояснили в пресс-службе.



Промедление в вакцинации может привести к заболеванию и осложнениям. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что важно проводить вакцинацию в рекомендованный возраст. Тогда, уже к шестому месяцу жизни ребенок будет иметь достаточный иммунитет для защиты от опасных инфекций.