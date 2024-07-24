Как научить ребенка самостоятельности перед школой

Развитый навык самостоятельности к моменту поступления ребенка в школу влияет на успеваемость и помогает детям контролировать эмоции и поведение. Как сформировать его к 1 сентября, «Вечерней Москве» рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова.

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Для развития самостоятельности специалист рекомендовала предоставить ребенку собственную зону ответственности – закрепить за ним ряд посильных домашних дел. Среди них могут быть полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем. При этом ребенку важно сначала показать порядок действий, а после следить за качеством их выполнения.

При этом не нужно вмешиваться и делать что-то из порученного вместо ребенка. Он должен приобрести опыт и знания сам. В шесть-семь лет, отметила эксперт, дети уже могут приготовить простую еду, прибраться в комнате, и самостоятельно одеться и принять душ. Помогать нужно только в том случае, если ребенок просит об этом сам.

Кроме того, для развития самостоятельности необходимо научиться планировать, выстраивать и соблюдать последовательность действий. Этому можно обучаться тренировать с помощью настольных игр – шахмат, конструкторов, головоломок.

Психолог также напомнила, что для развития любого навыка нужно время. Она посоветовала поощрять даже минимальные усилия ребенка и искренне радоваться его достижениям.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что готовить ребенка к школе надо за месяц до 1 сентября. Начать нужно с расписания: ранний подъем, водные процедуры и завтрак.