Главный педиатр Подмосковья рассказал, как сохранить печень ребенка здоровой

Печень участвует в выполнении более 500 функций организма и способна работать даже если «в живых» остались только 30% клеток. О том, как сохранить этот орган у ребенка здоровым, и какие продукты вредны для него, рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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«Печень – самый крупный внутренний орган и самая большая железа. Печень производит необходимые белки для построения тканей, расщепляет жиры и углеводы, очищает кровь от бактерий и вредных веществ, поэтому так необходимо стараться помогать этой железе», - сообщила Одинаева.



Она также добавила, что проблем с печенью можно избежать, если придерживаться правильного питания и не переедать.

Специалист рекомендует ввести в рацион ребенка сельдерей, свеклу, капусту, больше зеленых овощей, не стоит забывать и про крупы. Для приготовления мясных блюд лучше использовать птицу или нежирную говядину, также в рационе должна быть рыба нежирных сортов. При этом для печени вредны сладости, мороженое, какао, полуфабрикаты, курение и употребление энергетиков.