Педиатр перечислил десять главных ошибок при купании детей

Педиатр Бережанский перечислил десять главных ошибок при купании детей
В МЧС сообщают о резком росте числа детей, которые тонут в водоемах. К середине лета уже погибло больше 200 детей. О том, какие ошибки совершаются при купании, сообщает aif.ru со ссылкой на слова доцента кафедры педиатрии Сеченовского университета, врача-педиатра, пульмонолога, аллерголога-иммунолога Павла Бережанского.
Он рассказал, что ежегодно в летний сезон в пульмонологические отделения больницы поступают дети после игр на воде, когда подростки сталкивают друг друга в воду, на спор задерживают дыхание под водой. Чаще всего малыши погибают по неосторожности родителей. Поэтому Бережанский настоятельно рекомендовал объяснить ребенку основные правила поведения в зонах для купания и около водоемов. Врач подчеркнул, что это следует делать вне зависимости от возраста ребенка.
"При объяснении любых правил следует убедиться, что ребенок вас слушает. Следует рассказывать интересно, ведь детям (да и взрослым) не нравится слушать нотации. Беседа не должна занимать дольше 10 минут. Именно это время ребенок будет внимательно вас слушать", - сказал педиатр.
Бережанский назвал следующие 10 тем, которые следует обязательно обсудить с вашим ребенком:
- Купаться можно только там, где разрешено. Если где-то стоит знак "Купание запрещено", значит, запрещено не просто так;
- Купаться можно только в проверенных водоемах, где известна глубина, скорость течения, состояние дна и температура воды. Следует также акцентировать внимание на том, что купаться в разрешенных новых водоемах несовершеннолетним детям можно только со взрослыми;
- Ни в коем случае нельзя нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с высоты или с разбега. Особенно с необорудованных мест - камней, деревьев, склонов. «К сожалению, часто такие действия, в лучшем случае, заканчиваются травмами, а в худшем - летальными исходами», - отметил педиатр;
- Когда играют дети старше десяти лет, игры не должны быть агрессивными. Стоит воздержаться от борьбы, физических сталкиваний в воду без предупреждения. Бережанский напомнил, что все игры должны проходить на такой глубине, где вода достает не более, чем до груди;
- «Подростки очень часто делают что-то на спор или "на слабо". Не стоит на спор задерживать дыхание под водой, особенно вдали от берега или в речке с быстрым течением. Ежегодно в летний сезон в пульмонологическое отделение поступают подростки после утопления как раз от таких игр», - предупредил педиатр;
- Обязательно нужно объяснить старшим детям, что алкоголь и вода - это несовместимые вещи. Именно под воздействием алкоголя больше всего утоплений происходит с подростками;
- В последнее время активно развиваются водные виды спорта - на воде стало больше сапов, каяк, байдарок, плотов и др. Нужно избегать сближения с водными видами транспорта, даже в случаях остановки. Особенно не подплывать к моторным видам транспорта - лодки, гидроциклы, катамараны;
- Педиатр также напомнил, что риск захлебнуться всегда выше во время волн (на море или после того, как прошел пароход - прим. "РГ"). Волна может лишить равновесия, откинуть на камни или в кусты, и даже накрыть с головой. А на море соленая вода может попасть в рот, при проглатывании она вызовет сухость во рту, а при повторной быстрой волне дети не успевают отдышаться;
- Если ваш ребенок дошкольного возраста - то нужно предупредить его, что ничего нельзя есть с земли: ни песок, ни гальку, ни конфету;
- И последнее важное правило: никогда не стоит заплывать за буйки.