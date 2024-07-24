Педиатр перечислил десять главных ошибок при купании детей

В МЧС сообщают о резком росте числа детей, которые тонут в водоемах. К середине лета уже погибло больше 200 детей. О том, какие ошибки совершаются при купании, сообщает aif.ru со ссылкой на слова доцента кафедры педиатрии Сеченовского университета, врача-педиатра, пульмонолога, аллерголога-иммунолога Павла Бережанского.

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Он рассказал, что ежегодно в летний сезон в пульмонологические отделения больницы поступают дети после игр на воде, когда подростки сталкивают друг друга в воду, на спор задерживают дыхание под водой. Чаще всего малыши погибают по неосторожности родителей. Поэтому Бережанский настоятельно рекомендовал объяснить ребенку основные правила поведения в зонах для купания и около водоемов. Врач подчеркнул, что это следует делать вне зависимости от возраста ребенка.

"При объяснении любых правил следует убедиться, что ребенок вас слушает. Следует рассказывать интересно, ведь детям (да и взрослым) не нравится слушать нотации. Беседа не должна занимать дольше 10 минут. Именно это время ребенок будет внимательно вас слушать", - сказал педиатр.



Бережанский назвал следующие 10 тем, которые следует обязательно обсудить с вашим ребенком: