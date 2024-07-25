В чем плюсы и минусы ЕГЭ

В июне этого года российские чиновники вновь подняли тему отмены ЕГЭ. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что с итоговой аттестацией «уж слишком много наломано дров и истерзано душ». Он призвал коллег вернуть традиционный вид выпускных экзаменов. Но так ли плох ЕГЭ на самом деле?

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Предпосылки современного вида единого государственного экзамена были заметны ещё в девяностых. Однако как целая система ЕГЭ появился лишь в 2001 году. С тех пор жизнь школьников значительно изменилась. Теперь, чтобы поступить в университет, им можно не корпеть над оценками и не проявлять активную жизненную позицию в школе, главное – получить максимальный балл на экзамене. Как это сделать? Списать не получится – придётся читать, учить и писать.

«ЕГЭ – словно лестница от школы к высшему образованию, от детства к взрослости. Вот уже 20 лет нет однозначного мнения об этой системе. И даже в педагогической среде есть как сторонники, так и противники единого экзамена. Но истина скрывается, как обычно, посередине. Моё личное отношение к ЕГЭ довольно положительное. Да, сдать его на высокий балл трудно, но возможно. Задания сложные, но у ученика есть два года на подготовку. Это реально? Конечно», – делится мнением учитель истории и обществознания Татьяна Лейфрид.



Тема школьных экзаменов стала почвой для дискуссий, которые ведутся с начала существования ЕГЭ в России. И пока одна часть россиян ратует за отмену подобного вида выпускного испытания, другая активно защищает составителей экзаменационных материалов. В большинстве случаев экзамен подвергается критике из-за постоянных нововведений, отсутствия должной подготовки в школе и психологического давления на детей, которое возникает от боязни плохих результатов.

«С одной стороны, ЕГЭ – это хорошо, потому что по всей стране ученики сдают экзамен в одном виде – ты уже знаешь, какие примерно будут задания, к чему стоит готовиться, но, с другой стороны – плохо. Во-первых, зачастую попадаются неравнозначные варианты, здесь всегда присутствует доля везения. Во-вторых, ты должен подстроиться под формат, ведь там нет поля для творчества, на сочинении ты не сможешь проявить себя в полной мере, надо просто соответствовать критериям, чтобы получить хорошую оценку. В-третьих, ЕГЭ – это огромный стресс как для учеников, так и для родителей, но и учителя переживают не меньше, поэтому порою нагнетают, призывая к усиленной подготовке. Но в целом что есть, то есть – надо просто работать, работать и ещё раз работать, и тогда все задания будут по плечу», – рассказывает о своей позиции выпускница Анастасия Исмагилова.



Несмотря на недостатки, единые государственные экзамены имеют преимущества, которые, в первую очередь, заключаются в возможностях. Если ранее школьник не учился на «отлично», то в 10 и 11 классе у него есть шанс заполнить пробелы в знаниях, подготовиться к ЕГЭ и получить хорошие результаты, а усвоенная информация может пригодиться во время обучения в университете. Более того, многие преподаватели онлайн-школ советуют ученикам в последний год обучения не зацикливаться на оценках и цвете аттестата, а работать исключительно на результаты экзаменов, ведь порой совмещать учебу и усиленную подготовку к экзаменам практически невозможно. Однако опыт выпускников показывает – при такой системе оценивания каждый ученик, проживающий в регионе, может поступить в один из ведущих вузов страны.

Исследователи Высшей школы экономики привели статистику, подтверждающую неоднозначность современного вида аттестации. Благодаря единым госэкзаменам мобильность абитуриентов значительно увеличилась – школьники из посёлков и маленьких городов получили возможность переехать в мегаполис для получения высшего образования. При этом, согласно полученным данным, у семей в последний год обучения ребёнка стал заметен рост расходов, связанных с подготовкой к ЕГЭ, а это онлайн-школы, репетиторы и пособия по подготовке. Но должны ли родители так тратиться, чтобы дети за год «нагнали» то, что должны были изучать 11 лет? Учёная в области нейропсихологии Татьяна Черниговская дала ответ на этот вопрос. По её мнению, в такой системе оценивания нет пользы. ЕГЭ не дает школьником раскрыть свой потенциал.

«Если бы мы предложили сдать ЕГЭ следующим людям: Моцарту, Бетховену, бездельнику и двоечнику Пушкину… они бы завалили экзамен. Мы скажем: По физике двойка тебе, Нильс Бор. Он ответит: Двойка-то двойка, но Нобелевская премия меня ждет по-соседству… Мы хотим отличников или мы хотим открытия?», – задаётся вопросом Татьяна Черниговская.



Слова нейроспециалиста наталкивают на мысль о том, что формат госэкзаменов нужно наконец-то подвергнуть реформам. Однако позиция школьников и учителей показывает, что просто отменить ЕГЭ – глупая идея и откат назад.

Вероятно, важно не полностью отказаться от экзамена, вернувшись к прежней системе, когда школьники зубрили ненужные для поступления предметы и тянули билеты, а уйти от тестирования, которое противники ЕГЭ связывают с американской системой оценивания труднообучаемых детей, в пользу заданий, раскрывающих багаж знаний выпускника, его творческий потенциал, умение мыслить и выстраивать логические связи.