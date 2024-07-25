Эксперт призвала не откладывать на август подготовку ребенка к школе

К сборам ребенка в школу стоит приступать как можно раньше, не откладывая на август. Это связано с резким ростом спроса на школьные принадлежности в данный период, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на финансового консультанта и экономиста Наталью Колбасину.

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По словам эксперта, следует заранее откладывать примерную сумму денег на школьные товары.

"Лучше делать это в рамках планирования годового бюджета. Чтобы облегчить себе задачу, составьте список нужных покупок и придерживайтесь его, не поддаваясь спонтанным тратам. Это простое правило позволит не расставаться с деньгами резко, а равномерно вкладываться в покупку необходимого в течение года", – считает Колбасина.



Она также добавила, что рюкзаки лучше покупать в начале весны. В это время их можно приобрести с хорошими скидками (до 70%). Рабочие тетради для контрольных и самостоятельных работ Колбасина посоветовала покупать совместно со всем классом. Кроме того, избежать излишних трат поможет подсчет оставшихся канцтоваров и школьных принадлежностей с прошлого года.

Эксперт рекомендовала следить за акциями в магазинах при покупке школьной формы. Лучше выбирать те, что открыты при швейных фабриках. Спортивную экипировку стоит приобретать в масс-маркетах.

"В специализированных детских магазинах всегда есть наценка, поэтому лучше ориентироваться на массовый сегмент рынка. Также есть возможность сэкономить при покупке одежды и обуви с рук по объявлениям на специализированных сервисах и в сообществах в социальных сетях", – сказала Колбасина.



Она напомнила, что банки часто начисляют повышенный кешбэк за покупки к школе по специальным предложениям. Это также помогает сэкономить при подготовке ребенка к 1 сентября.

Ранее россиянам рассказали, как развить у детей самостоятельность к 1 сентября. Для этого родители могут предоставить ребенку собственную зону ответственности. К примеру, "закрепить" за ним определенные домашние дела.

Психолог Марина Архипова отметила, что часто родители своим стремлением облегчить ребенку задачу лишают его возможности приобрести опыт и знания. По словам психолога, в 6–7 лет дети могут приготовить простые блюда, вымыть посуду, самостоятельно заправить постель и принять душ. С помощью игр можно тренировать навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность.