Как понять, что стоит повременить со школой и еще на год продлить детство

Стоит ли отправлять ребенка в школу в этом году или лучше подождать? Этот вопрос волнует многих родителей, особенно если ребенок только недавно отметил шестой день рождения. Чтобы помочь разобраться, мы поговорили с экспертами, которые рассказали, на что нужно обратить внимание при принятии такого важного решения.

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Признаки, что стоит отложить школу

Екатерина Кульбаченко, практикующий детский и семейный психолог, песочный терапевт, отмечает несколько признаков, которые могут указывать на необходимость отложить школу:

Проблемы со здоровьем: Если у ребенка есть серьезные физические или психические проблемы, требующие особого внимания и поддержки. Трудности в обучении: Если ребенок уже на этапе дошкольного обучения испытывает серьезные трудности, которые мешают ему усваивать материал. Эмоциональные или поведенческие проблемы: Если ребенок проявляет серьезные эмоциональные или поведенческие проблемы, это может быть сигналом о его неготовности к школьной атмосфере. Не готов к школьным требованиям: Если ребенок не готов к требованиям школы и нуждается в дополнительной подготовке.

Каждый случай индивидуален.

"Даже если ребенок хорошо читает и считает, его эмоционально-волевая сфера может быть не готова к школе. Это может вызвать сложности с адаптацией, что в дальнейшем приведет к ряду проблем," — подчеркивает Кульбаченко.



Критерии готовности ребенка к школе

Наталья Дяченко, детский психолог, напоминает, что по закону 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в первый класс можно идти с 6,5 лет. Однако родители часто упускают из виду важные аспекты готовности ребенка, полагаясь только на умение читать и писать.

Критерии интеллектуальной готовности:

Счет от 0 до 10 и умение применять его на практике.

Знание основных геометрических фигур и их соотношение с окружающими предметами.

Знание букв и умение читать текст по слогам.

Умение пересказывать сказки, стихи и загадки.

Правильное произношение звуков родного языка и умение составлять рассказы.

Знание месяцев, времен года, дней недели и природных явлений.

Знание пространственных понятий и умение действовать по образцу.

Умение классифицировать, обобщать, исключать лишнее.

Навыки самостоятельности:

Умение одеваться, убирать за собой, следить за своими вещами.

Знание фамилии, имени, отчества, адреса проживания и базовых правил дорожного движения.

Физическая готовность:

Хорошее здоровье, позволяющее выдерживать учебные нагрузки.

Физическая выносливость.

Психологическая готовность:

Понимание, зачем учиться, наличие мотивации.

Социальная позиция, позволяющая взаимодействовать в социуме и контролировать поведение.

"Эти критерии говорят о школьной зрелости ребенка, которая включает в себя навыки, умения и знания, а также необходимый уровень психического развития," — объясняет Дяченко.



Что делать, если возникли сомнения?

Если у вас есть сомнения относительно готовности вашего ребенка к школе, обратитесь за помощью к специалистам: детским психологам, педагогам, врачам. Проведение диагностики и консультации помогут определить, на что необходимо обратить внимание, и организовать развивающие занятия для безболезненного перехода ребенка в школьное обучение.

"Если вы хотите определить, готов ли ваш ребенок к школьному обучению, вы можете обратиться к специалисту (детский психолог, психолог-педагог), который проведет диагностику готовности обучения ребенка к школе. Это позволит вам узнать, на что вам необходимо обратить внимание и организовать поддерживающие целенаправленные развивающие занятия," — советует Наталья Дяченко.



Решение о том, когда отправить ребенка в школу, должно основываться на его индивидуальных потребностях и готовности. Если у ребенка есть проблемы, требующие дополнительного внимания, лучше дать ему еще год для подготовки. Это поможет избежать многих трудностей и сделать школьное обучение более успешным и комфортным для вашего ребенка.