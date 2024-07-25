Как понять, что стоит повременить со школой и еще на год продлить детство
Стоит ли отправлять ребенка в школу в этом году или лучше подождать? Этот вопрос волнует многих родителей, особенно если ребенок только недавно отметил шестой день рождения. Чтобы помочь разобраться, мы поговорили с экспертами, которые рассказали, на что нужно обратить внимание при принятии такого важного решения.
Признаки, что стоит отложить школу
Екатерина Кульбаченко, практикующий детский и семейный психолог, песочный терапевт, отмечает несколько признаков, которые могут указывать на необходимость отложить школу:
- Проблемы со здоровьем: Если у ребенка есть серьезные физические или психические проблемы, требующие особого внимания и поддержки.
- Трудности в обучении: Если ребенок уже на этапе дошкольного обучения испытывает серьезные трудности, которые мешают ему усваивать материал.
- Эмоциональные или поведенческие проблемы: Если ребенок проявляет серьезные эмоциональные или поведенческие проблемы, это может быть сигналом о его неготовности к школьной атмосфере.
- Не готов к школьным требованиям: Если ребенок не готов к требованиям школы и нуждается в дополнительной подготовке.
Каждый случай индивидуален.
"Даже если ребенок хорошо читает и считает, его эмоционально-волевая сфера может быть не готова к школе. Это может вызвать сложности с адаптацией, что в дальнейшем приведет к ряду проблем," — подчеркивает Кульбаченко.
Критерии готовности ребенка к школе
Наталья Дяченко, детский психолог, напоминает, что по закону 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в первый класс можно идти с 6,5 лет. Однако родители часто упускают из виду важные аспекты готовности ребенка, полагаясь только на умение читать и писать.
Критерии интеллектуальной готовности:
- Счет от 0 до 10 и умение применять его на практике.
- Знание основных геометрических фигур и их соотношение с окружающими предметами.
- Знание букв и умение читать текст по слогам.
- Умение пересказывать сказки, стихи и загадки.
- Правильное произношение звуков родного языка и умение составлять рассказы.
- Знание месяцев, времен года, дней недели и природных явлений.
- Знание пространственных понятий и умение действовать по образцу.
- Умение классифицировать, обобщать, исключать лишнее.
Навыки самостоятельности:
- Умение одеваться, убирать за собой, следить за своими вещами.
- Знание фамилии, имени, отчества, адреса проживания и базовых правил дорожного движения.
Физическая готовность:
- Хорошее здоровье, позволяющее выдерживать учебные нагрузки.
- Физическая выносливость.
Психологическая готовность:
- Понимание, зачем учиться, наличие мотивации.
- Социальная позиция, позволяющая взаимодействовать в социуме и контролировать поведение.
"Эти критерии говорят о школьной зрелости ребенка, которая включает в себя навыки, умения и знания, а также необходимый уровень психического развития," — объясняет Дяченко.
Что делать, если возникли сомнения?
Если у вас есть сомнения относительно готовности вашего ребенка к школе, обратитесь за помощью к специалистам: детским психологам, педагогам, врачам. Проведение диагностики и консультации помогут определить, на что необходимо обратить внимание, и организовать развивающие занятия для безболезненного перехода ребенка в школьное обучение.
"Если вы хотите определить, готов ли ваш ребенок к школьному обучению, вы можете обратиться к специалисту (детский психолог, психолог-педагог), который проведет диагностику готовности обучения ребенка к школе. Это позволит вам узнать, на что вам необходимо обратить внимание и организовать поддерживающие целенаправленные развивающие занятия," — советует Наталья Дяченко.
Решение о том, когда отправить ребенка в школу, должно основываться на его индивидуальных потребностях и готовности. Если у ребенка есть проблемы, требующие дополнительного внимания, лучше дать ему еще год для подготовки. Это поможет избежать многих трудностей и сделать школьное обучение более успешным и комфортным для вашего ребенка.